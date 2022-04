Le mois de Ramadhan a débuté et le milieu artistique est en ébullition, les nouvelles sont bonnes concernant les séries tunisiennes à regarder pendant le mois sacré. Sur la chaîne nationale Al Watania, Kan Ya Makanesh, saison 2. Coécrite par Abdelhamid Bouchnak et Hatem Belhaj, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc avec l'implication de Aziz Jebali, Borghol, dans l'écriture de cette nouvelle saison. Le casting rassemble plusieurs acteurs tunisiens, notamment Saif Omrane, Jihed Cherni, Chawki Bouglia, Aziz Jebali, Mhadheb Rmili, Hela Ayed, Yassmine Dimassi, Kafon, Mongi En aouni... Dans la 2e saison nous verrons des acteurs comme Noureddine Ben Ayad, absent des productions télévisées depuis des années, ainsi que de nouveaux personnages incarnés par Fathi El Hadaoui, Kamal Touati, Faisal Belzein, Naima El Jani, Sawsan Moalej, Moez El Kadiri et d'autres stars de la télé et du cinéma tunisiens. Elle sera diffusée durant la première moitié du mois de Ramadan. Chaque épisode dure entre 30 et 35 minutes. L'autre grande série El Harga 2...l'autre rive. Réalisée par Lassad Oueslati, la série traite du phénomène de la migration irrégulière entre la Tunisie et l'Italie et met en vedette Wajiha Al-Jendoubi, Fathi Al-Hadawi, Ahmed Al-Hafyan et Dora Zarrouk. Cette année, le casting a été encore plus riche avec l'introduction de nouveaux personnages tels que celui de la grande actrice tunisienne, Mouna Nourredine. 70% de la deuxième saison a été tournée en Italie. Sur la chaîne El-Hiwar Ettounsi, Foundou saison 2. Une série réalisée par Sawsan El Jemni. Au cours de la 2e partie de la série, de nouveaux dossiers de corruption seront abordés, tels que la mafia et l'économie parallèle. La nouveauté! Le casting sera enrichi par un certain nombre d'acteurs algériens. La nouvelle série Baraa de Sami El Fahri. La chaîne El-Hiwar Ettounsi diffuse également la série Baraa, réalisée par Sami El Fehri, avec dans les rôles principaux Azza Slimani, Yassin Ben Gamra, Rym Riahi, Ahlam El fekih et plusieurs nouveaux visages. Dans sa nouvelle série, composée de 30 épisodes, Sami El Fehri traite des problèmes sociaux et des tabous que vit la société tunisienne. Parmi les oeuvres qui seront diffusées par la chaîne Attassia, ce Ramadhan, on retrouvera la série Al-Balas, composée de 15 épisodes, produite par Vertigo Film et réalisée par Ziad Lytayem. Sur la chaîne Hannibal TV, Hab Lemlouk est une série de comédie tuniso-algérienne réalisée par Nasr El-Din Essehili et réunissant des acteurs des deux pays. Parmi les Tunisiens, il y aura la grande actrice Mouna Noureddine, Jamal Al-Madani, Maryam Ben Mami, Hammadi Al-Wahaibi, Najwa Milad, Ibaa Hamli et Mourad Gharsali. D'Algérie, Amina Lachtar, Mourad Odgit, Souad Sobky, Ahmed Zitouni et Mohamed Bouchaib. Enfin Fondok al maghreb al arabi qui sera diffusé sur quatre chaînes: tunisienne, libyenne, algérienne et marocaine. Fondok al maghreb al arabi est la première sitcom maghrébine, produite par le réalisateur tunisien Salman Chaouch. Cette nouvelle oeuvre a réuni un certain nombre d'artistes du Maghreb, dont l'artiste marocain Hassan Mikiat, l'acteur Ikram Azzouz, l'actrice Kawthar Belhaj de Tunisie, l'artiste Khadouja Sabry, Ziad Sobhi de Libye et l'artiste Mourad Khan d'Algérie.