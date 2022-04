Le mois de Ramadhan est traditionnellement la plus grande période pour les feuilletons arabes, mais la différence cette année, c'est la diffusion de ses productions sur les plates-formes de VOD. Avec autant de téléspectateurs impatients qui attendent d'être captivés, les meilleures plates-formes offrent un contenu de qualité que les téléspectateurs attendent avec impatience.

À commencer par «Lil Mawt»: De retour pour sa deuxième saison, cette série libanaise qui est diffusée sur Netflix suit une histoire d'amour et de tentation. Les personnages principaux sont de retour, mais la série a de nouveaux drames et personnages. La série «Al Asouf»: La société et les problèmes sociaux bouleversent la vie d'une famille dans la troisième saison de cette série du Ramadhan. Se déroulant en Arabie saoudite dans les années 1990, le feuilleton est diffusé sur Shahid. ‘Costume' est l'adaptation régionale de la série anglaise à succès «Suits», laquelle fera ses débuts ce Ramadhan sur OSN. L'émission met en vedette Asser Yassin, Ahmed Dawoud, Saba Mubarak et Tara Emad. D'énormes moyens sont déployés pour cette série. La série ‘Rania Wa Sakina', diffusée sur Shahid également raconte l'histoire d'une fille riche et les luttes qui accompagnent l'argent. Même chose pour la série politique ‘Al Ekhteyar', les téléspectateurs peuvent voir la troisième saison de cette série à succès égyptienne qui suit ce qui s'est passé sous l'ère des Frères musulmans et le président Mohamed Morsi.

Le programme est diffusé Shahid de MBC durant ce Ramadhan. «Sikkat Safar» Également diffusée sur Shahid, est une comédie qui suit trois frères et leurs aventures quotidiennes de gestion d'un motel, d'une station-service et d'une épicerie. Dans le registre dramatique, «Banat Saleh» est une série irakienne qui suit l'histoire d'une mère qui s'occupe de ses cinq filles après l'emprisonnement de leur père pour un meurtre. La série suit la mère alors qui gère la vie avec ses filles où l'amour, l'argent et la luxure ne sont pas impliqués. La série est réalisée par Eyad Nahas et écrite par Nada Khalil, avec une distribution irakienne impeccable comprenant Mohamed Hashem, Bara Al-Zubaidi, Jumana Kazem et bien d'autres. Avec Sling Arabic TV, les émissions et programmes arabes peuvent désormais être appréciés via leurs chaînes de télévision en direct premium et les plus grandes bibliothèques arabes à la demande au monde, qui comprennent Shahid VIP, MySatGo et Istikana.

Le forfait Al Ostoura de Sling a tout inclus et offrira aux consommateurs arabes l'expérience ultime de séries, de films et de divertissements télévisés arabes aux États-Unis. Les utilisateurs arabes de Sling peuvent désormais regarder la bibliothèque de Shahid VIP via l'application Sling.