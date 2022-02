Lors de la Saint-Valentin célébrée le 14 février, certaines salles de cinéma et de télévisions ont programmé les films arabes romantiques qui ont marqué l'histoire du cinéma arabe. Parmi ses films retenus, il y avait, Le soleil flamboyant, un film égyptien réalisé en 1954 par Youssef Chahine, qui raconte l'une des histoires d'amour les plus légendaires du Monde arabe, ayant conduit au mariage de Faten Hamama et Omar Sharif, un an après sa sortie. Il y avait également Ghaza mon amour, sorti en 2021, qui a été réalisé par les jumeaux cinéastes palestiniens Tarzan et Arab Nasser. Ghaza mon amour, réalisé entre la Jordanie et le Portugal, est inspiré de faits réels, qui ont donné lieu à un documentaire.

En août 2013, à Ghaza, un pêcheur du nom de Jawdat Gharab a remonté dans ses filets une statue de plus de 450 kg du dieu grec Apollon, datant du Ve siècle av. J.-C. Beaucoup de rumeurs et d'anecdotes circulent alors à Ghaza autour de cette découverte, certaines étant véridiques bien qu'elles n'aient pas été reprises dans le film.

Ainsi, lorsqu'elle a vu le dieu nu comme un ver, la mère du pêcheur lui aurait demandé: «Recouvre-le, mon fils!» De même, ce dernier avait découpé un doigt de la statue pour le vendre, pensant qu'il était fabriqué en or. Bien sûr, on ne peut parler de romantisme sans évoquer Gare centrale, le long métrage du réalisateur égyptien Chahine, réalisé en 1958. Mélodrame et thriller, drame social et histoire d'amour à la fois, suit Kinawi, un vendeur de journaux qui devient obsédé par Hannouma, une belle vendeuse de limonade dans une gare. Il y a également le film Omar, réalisé en 2013 par Hany Abu-Assad qui raconte l'histoire d'un boulanger amoureux d'une jeune femme de l'autre côté du mur de séparation. Le film a reçu le Prix du Jury dans la catégorie Un Certain Regard au Festival de Cannes en 2013. On ne peut pas oublier aussi La lumière de mes yeux (2010). Mettant en vedette le chanteur égyptien Tamer Hosny, ce film raconte l'histoire d'un artiste qui tombe amoureux d'une femme malvoyante.

Enfin 1982 réalisé en 2019 et qui revient sur l'invasion du Liban en 1982. Dans ce film réalisé par Oualid Mouaness, un garçon de 11 ans essaie de parler à un camarade de classe de son béguin pour sa copine, tandis que leurs professeurs tentent de cacher leur peur du conflit. Aflam el hob ou films d'amour arabes constituent la source de réussite du cinéma arabe. Avec la télévision et avec le digital, ils reviennent à la mode.