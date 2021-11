Cinq films du Monde arabe ont été officiellement soumis à ce jour, dans la course au Meilleur long métrage international aux Oscars 2022, dont une entrée de la Somalie pour la première fois. La catégorie examine les films dont les dialogues sont principalement non anglais, y compris les films d'animation et les documentaires. Une liste restreinte de 15 finalistes sera annoncée le 21 décembre, et cinq nominés seront annoncés le 8 février 2022. L'année dernière, deux films du Monde arabe ont été nominés aux Oscars dans deux catégories différentes: L'homme qui vendait sa peau, de la cinéaste tunisienne, Kaouther Ben Hania, dans la catégorie, Meilleur long métrage international, et The Present de Farah Nabulsi dans la catégorie, Meilleur court métrage d'action en direct. Ainsi, le Maroc présente Haut et Fort, Casablanca Beats de Nabil Ayouch étant considéré comme le premier film entièrement marocain à concourir pour la Palme d'or au Festival de Cannes, où il a fait sa première mondiale en juillet de cette année. Inspiré de la propre expérience d'enfance d'Ayouch, le film raconte l'histoire d'un quartier pauvre à la périphérie de Casablanca et le genre de changement qu'un nouveau centre culturel apporte à sa jeunesse. La semaine dernière, le film a été projeté sur le tapis rouge au Festival du film d'El Gouna en Egypte. Le réalisateur, Nabil Ayouch, assiste à la conférence de presse de Haut et Fort (Casablanca Beats), lors de la 74e édition du Festival de Cannes, en France, le 16 juillet 2021. Pour la Palestine, il y a le premier long métrage de Fakher Eldin, qui a , à la fois écrit et réalisé The Stranger. Situé dans les hauteurs occupées du Golan, le film met en vedette Ashraf Barhom et Mohammaed Bakri et raconte l'histoire d'un médecin désespéré sans licence, traversant une crise existentielle, lorsqu'il rencontre un homme blessé dans la guerre en Syrie. Le film a remporté le Prix, Edipo Re, pour l'inclusion à la Mostra de Venise, cette année. La première soumission aux Oscars de la Palestine était Intervention divine d'Elia Suleiman en 2003. Il a déjà reçu 2 nominations pour le meilleur long métrage international avec Paradise Now (2005) et Omar (2013), tous deux de Hany Abu-Asaad. Le film de la scénariste-réalisatrice somalo-finlandaise Khadar Ayderus Ahmed, The Gravedigger's Wife, est déjà entré dans l'histoire. Présenté en avant-première mondiale à la Semaine de la critique de Cannes en juillet, c'est le premier film somalien à être soumis aux Oscars. Le film a remporté le Prix Amplify Voices au Festival international du film de Toronto et le Premier Prix au Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou au Burkina Faso. Il suit l'histoire d'amour d'un fossoyeur, essayant de trouver des moyens de payer le traitement de sa femme malade. La mannequin, canado-somalienne, Yasmin Warsame, est la vedette de son premier rôle d'actrice dans The Gravedigger's Wife. Le Centre national tunisien du cinéma et de l'image a annoncé plus tôt, en octobre dernier, que Golden Butterfly (Papillon d'or), d'Abdelhamid Bouchnak, avait été sélectionné pour représenter la Tunisie aux Oscars. Le film est le troisième long métrage du cinéaste. En 2020, la Tunisie a reçu sa première nomination aux Oscars avec L'homme qui vendait sa peau de Ben Hania. Il a perdu contre Mads Mikkelsen avec Another Round. Héliopolis a été sélectionné pour la deuxième fois pour représenter l'Algérie, après le retrait de sa nomination, l'année dernière, en raison de la pandémie de

Covid-19.