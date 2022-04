Depuis une semaine, le mois sacré du Ramadhan occupe l'espace quotidien des musulmans, et les réalisateurs de séries télévisées du Monde arabe se précipitent pour présenter leurs oeuvres.

La période à venir verra une forte concurrence. Cependant, cette année, le drame égyptien retrouve sa position élevée, qu'il a maintenue pendant plus de 50 ans, malgré la crise sanitaire de Covid-19.

Le nombre de séries télévisées a diminué au cours du dernier Ramadhan. L'État, les producteurs, les critiques et les experts ont encouragé les stars de la télévision et les réalisateurs à se remettre de la crise pandémique. C'est pourquoi le Ramadhan 2022 est visiblement nettement plus diversifié que la saison dernière. Cette diversité découle de la dépendance des scénaristes à la littérature dans leurs oeuvres.

Ainsi, le drame assiste à une compétition acharnée entre les stars du Monde arabe pour conquérir la plus grande part d'audience à la télévision, avec ses chaînes terrestres et satellitaires.

À travers les lignes suivantes, nous passerons en revue ensemble, les séries TV arabes qui seront diffusées pendant le Ramadhan. L'une des séries les plus regardées en Égypte c'est (Le choix) Alekhtyar saison 3: les événements de l'oeuvre tournent autour des efforts déployés par la police égyptienne pour préserver la patrie des ennemis qui tentent de détruire l'État égyptien.

La série met en vedette Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Ahmed El-Sakka, Yasser Jalal, Amr El-Qadi et un certain nombre d'invités d'honneur, scénario réalisé par Peter Mimi et écrit par Hani Sarhan. Il y a également Alkabeer Awi saison 6: cette série est considérée comme l'une des séries comiques mettant en vedette Ahmed Makki. C'est une série continue qui a remporté un grand succès et qui met en vedette Hisham Ismail, Rahma Hassan et Laila Ezz Al Arab, écrite par Mustafa Saqr et réalisée par Ahmed El Gendy. Sans oublier Ahlam saïda.

Les événements de cette série tournent dans un cadre de comédie sociale autour d'un groupe de femmes unies par l'amitié, et au cours des événements, nous découvrons le côté personnel de chacune d'entre elles.

La série avec Yusra, Ghada Adel, May Kassab, Intisar et Shaima Seif, a été écrite par Hala Khalil et réalisée par Amr Arafa

On retiendra aussi Daymn ammer: Les événements tournent à l'intérieur d'une école sur la relation des élèves avec certains enseignants. L'oeuvre met également en lumière l'ampleur de la différence entre les générations, avec Mustafa Shaaban - Lebleba - Mirna Nour El Din - Amr Abdel Jalil, réalisée par Magdy El Hawary et écrite par Michael Adel - Ayman Selim.

Al-mishwar, est également une série à retenir qui tourne autour de la question du trafic d'antiquités, du blanchiment d'argent mais aussi du commerce de contrebande en tout genre.

La série mettant en vedette Mohamed Ramadan, Dina El Sherbini, Amr Abdel Jalil, Ahmed Magdy, a été écrite par Mohamed Farid et réalisée par Mohamed Yassin. Pour conclure, Al-aaedoon, qui évoque la détection de certaines conspirations contre l'État égyptien et des efforts déployés par ses diverses agences pour faire face à ces conspirations.

La série qui met en vedette Amir Karara, Mohamed Farraj, Amina Khalil, a été écrite par Baher Dowidar et réalisée par Ahmed Nader Galal.