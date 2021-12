Après le groupe qatari, beIN Sports, qui s'est installé en France avec toute sa panoplie des nouvelles technologies, c'est au tour du groupe saoudien, MBC (Middle East Broadcasting Center), la plus importante société de médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, d'enrichir sa plate-forme de streaming, Shahid, d'une interface en français.

Le site, qui est déjà accessible en anglais et arabe, offre des films en exclusivité et des chaînes de télévision arabes, dont celles satellitaires diffusées sur MBC. Deux options sont possibles sur la plate-forme en ligne: Shahid.net, une offre gratuite avec de la publicité (Avod) lancée en 2008 et une offre complémentaire premium par abonnement, Shahid VIP, disponible depuis 2009.

Les abonnés peuvent dès maintenant accéder au site en français et aux programmes sous-titrés en français.

La nouvelle version du site vise en particulier les utilisateurs francophones d'Afrique du Nord, d'Europe, du Canada et du Levant. Côté chaîne, Shahid en propose déjà plusieurs en français et au cours des prochains mois, de nouvelles séries françaises et maghrébines et d'autres émissions seront proposées par la plate-forme. Il faut préciser que dans les productions arabes, il en existe certaines qui peuvent être diffusées en français.

Sur la plate-forme, il existe plusieurs productions maghrébines, algériennes, tunisiennes et marocaines.

Ainsi, au cours des prochains mois, de nouvelles séries françaises et maghrébines, ainsi que d'autres émissions seront proposées par la plate-forme.

Parmi les nouvelles sorties populaires, le drame français de renommée internationale Stalk, la série dramatique algéro-syrienne Ward Aswad ou encore le thriller français Inside.

En avril 2021, la plate-forme avait, par ailleurs, lancé trois nouvelles chaînes françaises en partenariat avec M6 Group: «M6 International, TiJi et la chaîne arabe, Gulli Bil Arabi, proposent des contenus sur le style de vie, les enfants, la culture, la cuisine, la mode, la réalité et les actualités.». Lancée en 1991, MBC Group est détenu majoritairement par le gouvernement saoudien. Basée à Dubai

aux Émirats arabes unis, l'entreprise compte 140 millions de téléspectateurs par satellite et en ligne au Moyen-Orient. «Le groupe possède une vingtaine de chaînes majeures telles que MBC 1, MBC 4, MBC Drama, MBC Masr (Égypte), MBC Iraq (Irak), MBC Persia (Émirats arabes unis), et surtout Al Arabiya, le principal concurrent saoudien d'Al Jazeera.». Shahid a été lancée également dans la même lignée que les plates-formes américaines Netflix et Disney+.

Ces deux opérateurs américains représentent 90% de la programmation cinématographique et audiovisuelle digitale.