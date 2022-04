Le Ramadhan est toujours l’occasion de diffusion de production historique importante. Cette année, l’une des réalisations internationales de grande qualité et qui crée l’événement pendant le mois de Ramadhan, c’est la diffusion de la série évènements tant attendue dans le Monde arabe, consacrée à la conquête musulmane de la péninsule Ibérique. Fath Al Andalous relate la grandeur et la puissance de la civilisation musulmane qui ont permis la présence de l’islam en Europe durant plus de huit siècles. Composée de 33 épisodes, cette série s’articule autour d’éminents personnages qui ont marqué de leur empreinte ce chapitre historique, avec à leur tête Tariq ibn Ziyad. Considéré comme le plus grand chef militaire de la conquête musulmane de l’Espagne, sous le règne de Moussa Bnou Noussaïr, son nom restera à jamais lié à cette période de l’Histoire. La montagne et le détroit qui séparent le Maroc de l’Europe portent d’ailleurs son nom Gibraltar. L’épopée commence avec la prise de la ville de Tanger et les préparatifs de la conquête de Sebta en vue de traverser la mer et conquérir l’Andalousie. Outre les évènements historiques, la série met la lumière sur le rôle essentiel de la femme pendant cette période. Un chapitre à marquer d’une pierre blanche, car riche en leçons de courage et de sacrifice et qui en dit long sur l’attachement des musulmans aux valeurs de tolérance, d’amour et de justice. Le feuilleton n’a pas évoqué l’enfance, ni la jeunesse de Tariq ibn Ziyad. Loin de la réalité historique, les faits sont racontés grâce à un scénario ficelé écrit par plusieurs écrivains arabes dont trois Syriens, deux Égyptiens et un Koweïtien et marqué par une variation de l’intensité émotionnelle qui ne manquera pas de tenir les téléspectateurs en haleine. Ce feuilleton historique est réalisé par le Koweïtien Mohammed Al Anazi qui s’est illustré par la production et la réalisation du feuilleton Hassan ou El Hussein, les fondateurs du mouvement chiite et surtout les enfants de Ali ibn Abi Talib. Ce feuilleton marque l’ouverture de la grille de plusieurs chaînes arabes sur l’international en vue de consolider son offre, toujours dans le respect des standards les plus exigeants. Aussi bien d’un point de vue artistique que technique. La série historique est diffusée sur les chaînes saoudiennes, qataries émiraties et surtout marocaines. Le Maroc a accaparé cette histoire pour revendiquer la paternité de Tariq ibn Ziyad, alors que nombreux historiens affirment qu’il était d’origine algérienne et surtout amazighe. Plusieurs stars du Monde arabe jouent dans cette série historique. Rafik Ali Ahmed, Suhail Al-Jabai, Hicham Bahloul, Tayseer Idris, Pierre Dagher, Fayek Araksoussi, Jenny Esber, André Skaf, Akef Najem et Khaled El-Fouiri…les acteurs sont issus de plusieurs pays: la Syrie, le Liban, la Jordanie ou encore la Palestine. Le Maroc est représenté quant à lui par Hicham Bahloul qui incarne le rôle du commandant des armées de Tariq ibn Ziyad, Cheddad. Fath Al Andalous, sur vos écrans durant tout le mois de Ramadhan restera, cependant, une œuvre inachevée historiquement, même si sur le plan technique et artistique, il a abouti.