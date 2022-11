Le 44e Festival international du film du Caire s'est achevé, mardi dernier, après une quinzaine de jours de projection au cours desquels le cinéma de la région a été présenté aux côtés des faits saillants de la scène internationale des festivals de cette année, tandis que des projections et des événements publics très fréquentés ont concordé avec ses volets de l'industrie spécialisée, les Journées de l'industrie du Caire et Connexion cinématographique du Caire.

C'était aussi la première année avec son nouveau directeur du festival, le cinéaste égyptien Amir Ramses, à la barre, qui était auparavant le directeur artistique du Festival du film d'El Gouna, qui a actuellement suspendu ses activités. Atterrir The Fabelmans de Steven Spielberg pour sa première Mena, lors de la soirée d'ouverture, a été un coup remarquable, tandis que le festival a également pu donner des places de choix à d'éminents cinéastes arabes ayant travaillé cette année, comme Sally El Hosaini, pour son ouverture torontoise The Swimmers et Ali Cherri pour The Dam projeté en compétition. Le jury de la Compétition internationale, présidé par la présidente du jury Naomi Kawase, a décerné le Prix de la Pyramide d'or du meilleur film à Alam de Firas Khoury, un drame palestinien centré sur un groupe de lycéens arabes de Galilée, pris dans des manifestations à la veille des célébrations de la fête de l'indépendance d'Israël. Après avoir été présenté en première à Toronto et vendu dans plusieurs territoires, dont les États-Unis, le premier film de Khoury, financé en partie par la France, a été un succès notable au festival, remportant également un prix d'interprétation et le Prix du public. Dans la compétition Horizons du nouveau cinéma arabe, le Prix Saad Eldin Wahba du meilleur film est allé à Mother Valley de Carlos Chahine. Principalement financé en France, où Chahine vit et travaille depuis de nombreuses années en tant qu'acteur, le film dépeint une rencontre dans une région montagneuse du Liban entre une jeune épouse dévouée et un Français plus âgé, qui lui ouvre les yeux sur sa vie protégée. Les prix de cette section ont été décernés par un jury de trois personnes, composé de Michel Kammoun, Moufida Fedhila et Reem El Adl. Né au Liban, Carlos Chahine quitte son pays natal en 1975, à cause de la guerre. Après un diplôme de chirurgien-dentiste, métier qu'il n'exercera jamais, il découvre le théâtre avec Véra Gregh qui l'encourage à poursuivre une carrière d'acteur. Après des études à l'Ensad du TNS de Strasbourg, il travaille sous la direction de Michel Vinaver, Matthias Langhoff, Sylviu Purcarete, Alain Françon, Philippe Adrien, René Loyon, Viviane Théophilidès, Stuart Seide, Philippe Van Kessel, Christian Rist, etc.

C'est grâce au cinéma de Ghassan Salhab, avec qui il a tourné trois films, qu'il renoue avec sa terre natale. Depuis 2008, il a réalisé et interprété trois films au Liban (une trilogie familiale) sur le père, la mère et l'enfant, La Route du Nord, un film de 25 minutes, couronné de nombreux prix français et internationaux, Tchekhov à Beyrouth, un documentaire/essai de 50 minutes, et Le Fils du joueur, un court-métrage de 14 minutes. Il écrit actuellement son prochain long-métrage.