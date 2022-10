Le film palestinien Le salon de Huda de Hany Abu-Assad fera le début commercial de sa tournée dans le Monde arabe en Tunisie le 19 octobre. Il sortira au Cinémadart Carthage, Amilcar Tunis, Metropolis Menzel Bourguiba et Majestic Bizerte. La première du film aura lieu au Cinémadart Carthage le 19 octobre, et sera suivie d'une discussion avec le réalisateur Hany Abu-Assad à 20h (GMT). Le film devrait sortir prochainement dans d'autres pays arabes. Le Salon de Huda a été projeté au Festival du film méditerranéen de Tétouan où il a reçu un Prix spécial du jury, au Festival international du film féminin de Beyrouth, avec une mention spéciale du jury, et il a ouvert le Reel Palestine Film Festival. Le film a décroché sa première mondiale arabe au Festival international du film de la mer Rouge. L'actrice principale du film, Maisa Abd Elhadi, a remporté le Prix de la Meilleure actrice aux Critics' Awards for Arab Films présentés par Arab Cinema Center. À l'international, le film a été projeté dans plusieurs cinémas américains et a rejoint le ANA Contemporary Arab Cinema Festival aux États-Unis. Il a également décroché sa première mondiale au Festival international du film de Toronto, au Festival du film de Nashville aux États-Unis et au Festival international du film de Valladolid en Espagne. Le film a décroché sa première mondiale arabe au Festival international du film de la mer Rouge en Arabie saoudite en 2021 et a ouvert le Reel Palestine Film Festival en 2022. Basé sur des événements réels, Le salon de Huda est un thriller féministe palpitant, où deux femmes se battent pour leur liberté. Reem, une jeune mère mariée à un homme jaloux, se rend au salon de Huda à Bethléem pour une coupe de cheveux et une oreille attentive. Cependant, la visite tourne au vinaigre après que Huda a mis Reem dans une situation compromettante et l'a fait chanter afin qu'elle travaille pour les services secrets des occupants, trahissant ainsi son peuple. Écrit et réalisé par Hany Abu-Assad, Huda's Salon met en vedette Ali Suliman, Manal Awad et Maisa Abd Elhadi. Le film est produit par H&A Production (Hany Abu-Assad et Amira Diab), Film Clinic (Mohamed Hefzy) et coproduit par Mad Solutions (Maher Diab et Alaa Karkouti) et Lagoonie Film Production (Shahinaz El Akkad), tandis que Daniel Ziskind de Film Clinic est le coproducteur du film. Le film est également coproduit par Key Films, Cocoon et Philistine Films. Memento International gère la distribution mondiale, tandis que Mad Solutions et Lagoonie Film Production gèrent la distribution du film dans le Monde arabe. La filmographie de Hany Abu-Assad comprend plusieurs films arabes qui ont acquis une reconnaissance internationale, tels que Paradise Now (2005), qui a été nominé pour un Oscar du meilleur film en langue étrangère et a remporté un Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, et Omar (2013) a reçu une nomination pour un Oscar du meilleur film en langue étrangère. En 2017, Abu-Assad a réalisé The Mountain Between Us, avec Kate Winslet et Idris Elba, qui a ouvert la 39e édition du Festival international du film du Caire (Ciff).