C'est hier qu'a débuté le festival de Cannes, le plus important rendez-vous du cinéma au monde, dont la 74ème édition se déroulera, exceptionnellement, du 6 au 17 juillet 2021. Pour cette nouvelle édition, le cinéma maghrébin est bien représenté, aussi bien par des membres de jury que par des films, quoiqu'en nombre bien moins important que les années précédentes.

Trois membres de jury: Mounia Meddour, la réalisatrice, scénariste et productrice algérienne. Mounia Meddour est membre du jury de Un Certain Regard.

Kaouther Ben Hania: la réalisatrice et scénariste tunisienne Kaouther Ben Hania est membre du jury des courts métrages et du concours des films d'écoles de la Cinéfondation.

Lors de la 67ème édition du Festival de Cannes, en 2014, son court-métrage, Pot de colle avait été en compétition officielle courts-métrages et son premier long-métrage de fiction Le Challat de Tunis avait été sélectionné dans la section Acid. En 2017, son deuxième long métrage de fiction La belle et la meute (2017), en compétition dans la sélection Un Certain Regard, avait remporté le Prix de la meilleure création sonore. Le scénariste et réalisateur égyptien, Sameh Alaa, est également membre du jury des courts-métrages et du concours des films d'écoles de la Cinéfondation. En 2020, son court-métrage, I Am Afraid To Forget Your Face avait remporté la Palme d'or lors de l'événement de trois jours «Spécial Cannes 2020» qui s'est déroulé du 27 au 29 octobre.

Trois films en sélection officielle: Haut et fort, du réalisateur marocain Nabil Ayouch offre cette année au Maroc sa première sélection en compétition officielle d'un long métrage de fiction (la précédente sélection d'un film marocain remonte à 1962 pour le documentaire Âmes et rythmes, de Abdelaziz Ramdani).

Dans la sélection Un Certain Regard, on trouve le film Bonne mère, de la jeune scénariste, actrice et réalisatrice française d'origine tuniso-algérienne Hafsia Herzi.

En 2019, Tu mérites un amour, son premier-long métrage en tant que réalisatrice, avait été présenté en séance spéciale, dans le cadre de la Semaine de la Critique.

En séance spéciale, hors compétition, le film documentaire Marinheiro das montanhas (Le marin des montagnes), du réalisateur brésilien d'origine algérienne Karim Aïnouz.

Celui-ci est un habitué du festival de Cannes. Son premier long-métrage Madame Satã (2002) avait été sélectionné dans la section Un Certain Regard et son film O Abismo Prateado (La falaise argentée) (2011) avait été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs. En 2019, son très beau film La vie invisible, de Euridice Gusmao, avait remporté le Prix Un Certain Regard.