L'Eurovision a publié, en février dernier, son baromètre des médias de service public membres de l'association. L'Eurovision est probablement la plus puissante organisation de médias de service public dans le monde. Elle regroupe 64 organisations dans 47 marchés, en Europe et en Méditerranée. Le débat est ouvert et les indicateurs nombreux. Dans le cas de ce baromètre, différents indicateurs sont calculés, tels que la performance en termes d'audience globale par marché; le coût global des médias de service public rapporté au PIB, par marché; le coût financier mensuel pour chaque habitant; le nombre d'employés pour chaque MSP (média de service public) et par marché. Les pays classés sont disparates, ainsi que les paysages audiovisuels. Cela étant, le croisement des indicateurs disponibles montre une performance remarquable de service public maghrébin. La première est l'Islande, avec 70,3% de parts de marché. La deuxième est l'Allemagne avec 49% (ARD/ZDF). Citons aussi l'Italie avec 35,2% (RAI), la France avec 31,7% (France Télévisions/Arte), la Belgique avec 26,6% (Rtbf), la Russie avec 21,9% (RTR), la Jordanie avec 11,9% et l'Algérie avec 9,9% (Eptv). Bien sûr, cette performance doit être relativisée ou comparée à d'autres indicateurs. Par exemple, dans la plupart des pays les mieux classés, il y a un audiovisuel privé dynamique. La France, l'Espagne, l'Italie, la Norvège et la Suisse sont situées entre 0,15 et 0,21% du PIB. L'importance de cet indicateur dépend également du poids accordé aux médias de service public dans le paysage audiovisuel du pays. Au Maghreb par exemple, le service public est financé à 80% par les fonds publics et le reste par des revenus commerciaux, notamment. Rapporté au nombre de citoyens, le coût du financement au Maghreb est relativement encore plus bas. Le Maroc est 43e sur les 47 marchés, avec 0,24 euro. Autrement dit, chaque Maghrébin paye 0,24 euro par mois pour financer ses MSP. En Suisse, c'est 10,41 euros par citoyen et par mois. En Allemagne, 8,32 euros. En France, 4,18 euros, etc. Combien de personnes travaillent dans les chaînes publiques audiovisuelles par marché en 2020, La France, 14413 (221/M); en Italie, 12261 (212/M); en Allemagne, 36688 (441/M), l'Entv reste avec plus de 3500 employés. Le rapport mondial sur l'intelligence du marché audiovisuel sur protocole Internet est une source précieuse de données intéressantes pour les stratèges commerciaux. Il fournit un aperçu de l'industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l'offre (le cas échéant). Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et une analyse de votre distributeur. Cette étude de marché fournit des données complètes qui améliorent la compréhension, la portée et l'application de ce rapport.