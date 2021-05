C'est connu. Les pays arabes sont réputés pour leur force de création audiovisuelle durant le mois sacré et les caméras cachées font partie des contenus très recherchés dans le domaine audiovisuel arabe. Si certains pays comme l'Egypte, la Tunisie, l'Irak et la Libye exultent dans la création des caméras cachées, l'Algérie reste la moins audacieuse dans ce domaine, malgré le nombre important de productions des caméras cachées.

Le plus célèbre dans ce domaine, c'est, bien sûr Ramez Galal. Après Ramez, le renard du désert, Ramez, maître du ciel, ou encore Ramez joue avec le feu la caméra cachée qui passe encore cette année sur la chaîne MBC 1. Dans ce dernier opus, Ramez convie plusieurs stars pour, répondre à une interview. Une fois sur place, les invités sont surpris par le déclenchement d'un incendie dans les couloirs de l'hôtel et doivent procéder à l'évacuation. Des dizaines de stars, telles l'actrice égyptienne Ghada Ibrahim, la chanteuse Samira Saïd et d'autres encore, d'envergure mondiale, comme Sylvester Stallone, Antonio Banderas et Steven Seagal, ont aussi été victimes de ces caméras cachées. Sensations fortes garanties. Cette fois c'est en Irak, le 3 mai dernier, que le Régulateur de l'audiovisuel, en Irak, a décidé de déprogrammer deux émissions de caméras cachées diffusées depuis le début du Ramadhan «en raison de scènes de violence qui ont suscité l'indignation des téléspectateurs», avait rapporté le quotidien panarabe Al-Araby Al-Jadid.

L'une des deux émissions s'intitule La Balle de Tony sur la chaîne Zagros TV, diffusée à Mossoul et dans certaines régions sunnites du pays. Tony, le présentateur de l'émission, discute avec un invité quand soudain un homme armé surgit, se dispute avec l'animateur avant de tirer sur ce dernier, pour de faux évidemment, raconte le journal panarabe Al-Quds Al-Arabi.

L'invité tente de lui porter secours. Une ambulance prend en charge le présentateur prétendument blessé et l'invité, qui se trouve à l'intérieur.

Les caméras cachées, qui pullulent sur les chaînes de télévision du monde arabe durant le mois sacré du jeûne musulman, sont très prisées des téléspectateurs de cette région et l'Irak ne fait pas exception. Si l'Algérie a stoppé l'utilisation des caméras cachées, suite à l'avertissement de l'Arav, en Tunisie elle est restée plus entreprenante avec des dizaines de programmes très futés.

L'autre pays à réaliser des caméras cachées très intéressantes est la Libye, qui mise beaucoup sur les enfants et les femmes pour réaliser des caméras cachées très marquantes, comme celle de la porte invisible qui a réalisé un bon chiffre d'audience.