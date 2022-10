Décidément, l'Espagne a toujours renoncé à la cause sahraouie.

La RTE (Radio Televisión Española) a interdit à ses journalistes d'assister au festival du film Fisahara qui se tient, cette semaine, dans les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf (Algérie), malgré la pertinence informative après le changement de position du gouvernement espagnol dans le différend sur le Sahara occidental. Dans un communiqué rendu public, la direction de la Rtve a déclaré: «Ce n'est pas une couverture qui se fait habituellement avec un envoyé spécial, mais avec des matériaux qui nous viennent de l'Organisation, des participants ou des agences. Comme toujours, nous sommes attentifs au présent. Une explication absolument floue pour une entreprise qui compte 6 670 salariés, des moyens humains et techniques à des années-lumière d'avance sur le reste des médias nationaux.

En octobre dernier, la Rtve avait mis son veto à la participation de quatre de ses journalistes professionnels de l'entité aux camps de réfugiés sahraouis, qui avaient déjà un visa et avaient payé le voyage. Le président de l'entreprise publique de l'époque, José Manuel Perez Tornero, a affirmé qu'il s'agissait d'un voyage «partiel» et qu'il avait été payé par le Front Polisario, une déclaration ouvertement mensongère.

En mars, Perez Tornero a admis que la pratique d'accepter des voyages payés était répandue à Rtve et a été utilisée tout au long de 2020 et 2021.

La décision d'éviter le voyage a provoqué une cascade de démissions. Les responsables de Rtve International, Juan Tato, Guillaume Bontoux et Sylvia Fernández Bobadilla, ont présenté leur démission «ferme et irrévocable», compte tenu de la décision malheureuse de la direction de Rtve d'opposer son veto au voyage à Tindouf pour des raisons incompréhensibles, vagues et même incompréhensibles».

À cette occasion, l'agence Efe sera présente à travers un collaborateur dans les campements. La situation - marquée par le virage copernicien du gouvernement espagnol en 47 ans de litige, sans plus de soutien parlementaire que celui du groupe Psoe - coïncide avec le changement de présidence de la Rtve, assumée par Elena Sánchez par intérim. Dans une démarche controversée, le Conseil des ministres a modifié l'article 33 du statut social de la corporation pour lui donner les pleins pouvoirs. Le voyage de presse que Rtve a choisi de ne pas effectuer, comprend une vingtaine de médias, nationaux et internationaux, comme l'ont confirmé à ce journal des sources du festival du film, qui reprend après deux ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19.