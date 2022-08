La prochaine Coupe du monde sera celle des nouvelles technologies. Après que la FIFA eut décroché la diffusion sur sa chaîne YouTube, voilà que beIN Sports choisit de s'allier sur le réseau social Twitter.

En effet, Twitter, le célèbre site de médias sociaux, a annoncé une nouvelle collaboration en matière de contenu avec beIN Sports pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena). Les deux parties ont annoncé vouloir diffuser, pendant la compétition, 320 vidéos sur le mondial de football en ciblant l'audience de la région Mena. Pour beIN Sports, le but est d'utiliser ce type de contenu pour générer des revenus en proposant du brand content aux annonceurs intéressés. Ce modèle a déjà été expérimenté par Twitter qui a également conclu des partenariats similaires avec ITV en Grande-Bretagne et Fox aux Etats-Unis. «Le football est l'une des plus grandes conversations dans cette région. Nous avons constaté un pic de 74% des conversations mensuelles moyennes sur le football par rapport aux 12 mois précédents. Rien qu'en Arabie saoudite, nous avons vu plus de 53 millions de tweets sur le football depuis le début de l'année», a révélé Kinda Ibrahim, directeur des partenariats de Twitter pour le Moyen-Orient, l'Afrique et la Turquie.

L'expérience, si elle est concluante, pourrait montrer la voie à de nombreux détenteurs de droits de compétitions sportives pour générer des revenus d'une nouvelle façon. Ces dernières années, les détenteurs de droits exclusifs de compétitions sportives expérimentent des moyens inédits pour générer des revenus. Ces expériences incluent de plus en plus les réseaux sociaux. 57 027 390 tweets ont été publiés pendant la #CM2018. C'est énorme! Et le Mondial est bel et bien la compétition qui rassemble le plus sur les réseaux sociaux.

À titre de comparaison, c'est 2 fois plus de tweets que pour les Jeux olympiques de Rio en 2016, ou encore 37 fois plus de messages publiés que pour Roland Garros. Durant la dernière Coupe du monde, les réseaux sociaux ont pris une place importante.

Entre story Snapchat, Insta story et tweets en tout genre, le Mondial a fait vibrer les supporters qui se sont empressés sur les réseaux sociaux pour commenter, rire ou pleurer et surtout... Suivre et soutenir leurs joueurs préférés!

La Coupe du monde nous aura permis de mettre en lumière que sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas forcément les meilleures équipes du Mondial qui sont les plus populaires. Par exemple la Croatie, l'équipe finaliste de la dernière Coupe du monde, n'arrive que 9e des équipes les plus populaires auprès des internautes, avec «seulement» 363837 mentions.