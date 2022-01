Décidément, Bolloré a revu toute la stratégie et le business plan de la chaîne cryptée, symbole de la gauche française et télévision lancée par Mitterrand et qui est devenue le symbole de la droite et des affaires. Même si elle annonce avoir lâché le festival de Cannes, la chaîne cryptée a décidé de garder le cinéma français. En effet, Canal+ pourra diffuser ses films, 6 mois après leur sortie au cinéma pour une fenêtre exclusive de 9 mois. Les films seront diffusés sur les chaînes Canal+ et Ciné+. Le groupe Canal+ et les organisations du cinéma annoncent la signature d'un nouvel accord, prolongeant ainsi jusqu'en 2024 au moins un partenariat historique de plus de 30 ans. L'accord a été signé entre Canal+ et les organisations du cinéma français, représentées par le Blic, le Bloc et l'ARP. Cet accord prévoit, notamment: un investissement garanti de plus de 600 millions d'euros pour les trois prochaines années dans le cinéma français et européen pour Canal+ et Ciné+; un avancement de la fenêtre de Canal+ dans la chronologie des médias 6 mois après la sortie en salles, conforme à son statut renouvelé de premier contributeur du cinéma français et européen. Une fenêtre de droits exclusifs pour Canal+ de 9 mois minimum, pouvant aller jusqu'à 16 mois avec la 2e fenêtre. Une meilleure capacité d'exposition et de circulation des oeuvres sur les antennes cinéma du Groupe Canal+ comme sur myCanal. Les signataires appellent de leurs voeux l'adoption de la nouvelle chronologie des médias proposée par les organisations du cinéma et un aménagement de la réglementation par les pouvoirs publics, pour que cet accord entre en vigueur, le plus vite possible, et sécurise de façon pérenne le financement de la filière. Dans le même sillage, Bolloré a opéré des changements dans la chaîne, puisque Olivier Bibas rejoint le groupe Canal+ le 14 février, en tant que directeur de la création originale de Canal+. À ce titre, il sera responsable des fictions françaises et des coproductions internationales de Canal+ et il reportera à Gérald-Brice Viret, directeur général des Antennes et Programmes du groupe Canal+ en France. Il aura pour mission d'accompagner au mieux les ambitions du groupe en matière de création de fictions. Fabrice de la Patellière, qui occupait depuis 2002 le poste de directeur de la Fiction de Canal+, va désormais se lancer dans la production et s'associer à StudioCanal, sous la direction d'Anna Marsh, pour développer des séries françaises et internationales ambitieuses, pour la télévision et les plates-formes. Thomas Sénécal est nommé directeur des Sports du groupe Canal+. Il reportera à Gérald-Brice Viret, directeur général des Antennes et des Programmes du groupe Canal+ en France. Thomas Sénécal, qui occupait jusqu'à présent les fonctions de directeur adjoint de la Rédaction en charge des sports mécaniques et de l'omnisports, prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet. À l'occasion de ses 70 ans, Thierry Cheleman quittera ses fonctions de directeur des Sports du groupe Canal+ en juin 2022. Il poursuivra sa collaboration jusqu'en décembre 2022 avec Vivendi, groupe qu'il a rejoint, il y a plus de 20 ans. Enfin, Canal + lancera une nouvelle chaîne destinée au Dom Tom. Il s'agit de Canal+ Outremer, qui démarrera ses émissions le 25 janvier prochain. «Ces productions 100% locales permettront à nos abonnés de découvrir le talent des Antilles, de la Guyane, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie», indique le géant français dans son communiqué. Cette chaîne uniquement disponible en streaming sera disponible pour tous les abonnés Métropole et Outre-mer sur myCanal et sur les décodeurs connectés.