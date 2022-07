Les plates-formes de VOD américaines sont-elles en crise? C'est en tout cas la tendance qui ressort des chiffres annoncés, ces derniers temps.

En avril dernier, au vu des résultats financiers du premier trimestre 2022, Netflix révélait avoir perdu 200000 utilisateurs au niveau mondial sur la période, alors même que tout le monde s'attendait au contraire à une croissance de l'ordre de 2,7 millions d'abonnés. Pis encore, Netflix s'attend à perdre 2 millions d'abonnés supplémentaires au terme du second trimestre 2022. Pas de quoi rassurer les investisseurs qui ont fortement sanctionné le titre.

Après une chute de 25% le 19 avril dernier, l'action Netflix fluctue entre 170 et 190 dollars, très en dessous de ses performances passées.

En janvier, elle frôlait les 600 dollars! Et, dernièrement, le groupe a également reconnu que son retrait de Russie avait entraîné la perte sèche de 7000000 abonnés. Même constat au royaume de la souris en culotte rouge: Disney puisque le service de VOD de Mickey inquiète, malgré des chiffres qui restent flatteurs. L'an dernier, le second trimestre avait été marqué par une perte d'exploitation de plus de 600 millions de dollars et le troisième par un ralentissement net des abonnements, qui n'ont progressé que de 1,8%, contre 9,2% au premier trimestre.

Cette année, le bénéfice au second trimestre est ressorti en repli de 46%. Et pourtant Netflix France, a affirmé que la plate-forme comptait désormais plus de 10 millions de foyers abonnés en France. Un chiffre à relativiser, quand on sait que la firme au grand «N» a perdu plus de 200000 utilisateurs dans le monde au premier semestre.

Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, avait précisé que la plate-forme de streaming comptait désormais plus de 10 millions de foyers abonnés en France. Ce dernier chiffre s'élevait à 6,7 millions en 2020, et à 5 millions en 2019. Il a donc doublé en seulement 2 ans.

L'homme d'affaires a également rappelé dans l'entretien qu'un «foyer» pouvait parfois représenter jusqu'à cinq comptes différents, et que par conséquent le nombre d'abonnés était en réalité beaucoup plus élevé.

La perte de 200000 abonnés dans le monde au premier semestre 2022 a créé la panique chez les dirigeants de la firme au «N» rouge, au point que ces derniers ont décidé de prendre des mesures drastiques.

Parmi elles, l'annulation pure et simple de plusieurs séries jugées pas assez rentables.

Cette tendance est le résultat surtout de la perte du marché russe et surtout de la fermeture du réseau chinois, qui ne donne aucun accès aux plates-formes américaines. Un redéploiement commercial qui est bloqué par la politique et les considérations idéologiques.