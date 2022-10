Au moment où la région Mena reste l'otage du groupe qatari beIN Sports pour les droits TV, voilà qu'on annonce que dans la région d'Afrique subsaharienne, 43 chaînes de télévision francophone diffuseront la Coupe du monde 2022 en clair.

L'information a été rendue publique par la chaîne togolaise New World TV, détentrice des droits de la compétition pour la région, qui a révélé dans un communiqué le nombre de chaînes avec lesquelles il y a eu un accord de licence.

Historiquement, à l'approche de la Coupe du monde c'est souvent une période tendue, notamment pour les radiodiffuseurs publics n'ayant pas les moyens de payer les droits de diffusion de la compétition. Plusieurs radiodiffuseurs, et même des gouvernements, ont été exposés à de vives protestations de la part de leurs populations pour n'avoir pas réussi à retransmettre la compétition considérée comme l'un des évènements sportifs les plus suivis de la planète. Mais depuis quelque temps certains groupes audiovisuels ont réussi à obtenir pour leur région les droits de diffusion gratuitement ce qui n'est pas le cas pour le Monde arabe, l'Europe et l'Amérique latine.

À un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022, le groupe télévisions New World TV, détenteur des droits exclusifs de diffusion en Afrique, a réuni un parterre de journalistes venant de tous les coins du continent pour un «séminaire méthodologique» organisé en collaboration avec la FIFA. C'est en présence de Wilfried Mbappé, père de Kylian, Emmanuel Adebayor ou encore Christian Jean-Pierre, quelques-unes des figures phares qui vont commenter les matchs et des représentants des 43 chaînes de télévisions africaines qui ont acquis les droits de retransmission, que la chaîne togolaise a ouvert ce séminaire avec l'instance mondiale du football. New World TV partenaire de la FIFA pour la Coupe du monde Qatar 2022 a jugé bon de rassembler l'ensemble des pays qui ont obtenu une sous-licence pour la diffusion de cette compétition afin de les former sur la technique et l'édition. Ces chaînes à accès libre sont là pour voir une coordination entre la production centrale de New World TV et savoir comment s'organiser pour la grande rencontre du Qatar. En ce qui concerne les autres chaînes, elles vont diffuser en accès libre, 28 matchs de la compétition.

Pour rappel, la Coupe du monde 2022 se tiendra du 21 novembre au 18 décembre prochains au Qatar. La compétition qui débutera le 20 novembre, donnera ainsi l'occasion aux chaînes ayant obtenu les droits d'attirer les annonceurs souhaitant une meilleure exposition de leurs marques sur la période.