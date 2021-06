Les droits TV des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF) continuent de faire le marchandage des groupes audiovisuels non africains comme le français Sportive et le groupe qatari beinSports.

La CAF n'a pas été réattribuée, depuis la rupture du contrat avec Lagardère, les nouveaux droits à d'autres institutions. Le nouveau président de la CAF avait déclaré, lors de sa première allocution à la tête de l'institution, vouloir régler ce problème en priorité, mais rien n'est fait.

Arrivé à la tête de la Confédération africaine de football (CAF) depuis quelques heures, Patrice Motsepe avait choisi son principal cheval de bataille. Le milliardaire sud-africain veut sortir l'organisation de l'impasse au niveau des droits TV des compétitions africaines.

Il faut rappeler qu'en 2019, la CAF avait annulé son accord sur les droits médias et marketing avec Lagardère Sports and Entertainment. Depuis, les matchs de qualification de la coupe d'Afrique des nations, de la Ligue africaine des Champions et de la coupe de la Confédération n'ont pas été diffusés, excepté par les chaînes locales qui diffusent sur leur territoire les matchs des Equipes nationales.

Patrice Motsepe s'est engagé à changer cette situation dont il veut s'occuper de manière prioritaire. «L'Afrique dépense beaucoup d'argent pour regarder le football européen et doit obtenir plus de revenus de la vente des droits TV [...] en Afrique du Sud, d'énormes budgets sont consacrés à la diffusion du football européen, ce qui est formidable, mais l'Europe doit investir autant d'argent dans le football africain», a-t-il notamment déclaré.

Le nouveau président de la CAF avait annoncé qu'une réunion serait prochainement organisée pour décider de l'attribution des droits. La nouvelle devrait réjouir de nombreux diffuseurs, dont le groupe MultiChoice vivement critiqué en Afrique du Sud parce qu'il ne diffuse pas les principales compétitions de la CAF. MultiChoice avait obtenu ces droits par le biais de Lagardère.

La semaine dernière au Rwanda, durant la réunion du Comité exécutif de la CAF, son président Patrice Motsepe a avoué n'avoir pas encore trouvé de solution pour les droits TV.

Patrice Motsepe s'était pourtant engagé à régler prioritairement le problème de l'impasse des droits TV consécutifs à l'annulation de l'accord de la CAF avec Lagardère Sports and Entertainment. Il avait même déclaré être prêt à utiliser ses relations d'affaires pour générer plus de revenus grâce aux droits de la CAF.

L'un des principaux problèmes serait que la précédente équipe dirigeante avait mis fin à plusieurs accords de diffusion dans des circonstances opaques et ces dernières ont entraîné des procédures qui empêchent, jusque-là, de remettre les droits sur le marché. Par exemple, SuperSport a perdu, en 2019, les droits de plusieurs compétitions qu'elle recevait de Lagardère après que la CAF a rompu le contrat alors que l'opérateur avait payé pour 12 ans. La procédure consécutive à ce problème est toujours en cours. Depuis la rupture de son accord avec Lagardère en 2019, la CAF n'a pas attribué les droits de ses principales compétitions. En plus du manque à gagner financier, cette situation complique la vie des téléspectateurs souhaitant suivre les matchs des différents tournois.