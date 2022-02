La coupe d'Afrique des Nations n'est plus le monopole des Qataris de beIN Sports. Cette année, plusieurs chaînes de télévision ont diffusé les matchs de la CAN, en plus des canaux de beIN Sports, plusieurs autres chaînes ont diffusé les matchs de la compétition, en plus de la télévision terrestre Entv sur Nilesat, beIN Sports 1 en France sur Astra, beIN Sports 2 (région Mena sur Nilesat), il y avait aussi la chaine Sport Digital HD sur Astra et Eurosport HD en espagnol toujours sur Astra. Aujourd'hui, deux chaînes ont annoncé la diffusion en clair de la finale de la coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal à l'Égypte, ce dimanche 6 février, à 20 heures: La chaîne TMC du groupe TF1 et la télévision publique algérienne Entv, plus connue sur le sat comme Programme national.

Le diffuseur de l'intégralité de la compétition, beIN Sports, retransmettra, pour sa part, la rencontre sur sa chaîne principale, beIN Sports 1, avec Samuel Ollivier et Robert Malm aux commentaires. Sur TMC, c'est le duo composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu qui commentera la finale de la 33e édition de la CAN. Selon certaines sources, la télévision publique algérienne retransmettra à son tour la finale sur son canal crypté (El Oula) sur Eutelsat 7W et en clair sur la TNT. La télévision publique algérienne, l'Entv, avait diffusé le 26 janvier dernier le match Egypte-Côte d'Ivoire qui a donné la victoire aux pharaons, au grand bonheur des Égyptiens. Il faut préciser que l'Entv est la seule chaîne de télévision de la région du Maghreb à avoir acheté les droits de diffuser 10 matchs de la CAN en prévision du parcours de l'EN, mais la sortie précipitée de l'Algérie de la CAN a permis la diffusion sur son réseau terrestre du match Égypte-Côte d'Ivoire. Cette rencontre intervient, d'ailleurs, juste après la visite du président Tebboune en Egypte, donc c'était un beau cadeau de l'Algérie à l'Egypte et à ses millions de supporters. La diffusion de ce match a transformé le sentiment du supporter algérien envers l'Égypte, puisque les Algériens ont largement supporté l'Égypte et applaudi le penalty victorieux de Mohamed Salah contre la Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, ce geste de l'Entv envers l'Égypte a été largement salué par les supporters égyptiens.

Après l'élimination de l'Algérie, le public algérien n'a d'yeux que pour les pharaons et leur star Mohamed Salah. De plus, la télévision publique algérienne, qui est la seule télévision d'Afrique du Nord à avoir acheté les droits de 10 matchs de la CAN, a diffusé en clair les matchs de l'Egypte contre la Côte d'Ivoire et la demi-finale contre le Cameroun, au grand bonheur des Égyptiens, provoquant un grand rapprochement entre les deux peuples. Même le commentateur de la télévision algérienne était ouvertement aux côtés de l'Égypte. Ce qui a fait dire à certains que l'Entv a perdu les Verts,maist a gagné les Rouges, les pharaons.