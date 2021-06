La 5e édition du Festival international du film de femmes d'Assouan a organisé une discussion sur le livre «100 meilleurs films sur les femmes dans le cinéma arabe», préparé par les critiques Nahed Salah et supervisé par Kamal Ramzy, accompagné du critique Ahmed Shawky. Le Festival international du film de femmes d'Assouan (Aiwff) a débuté le 24 juin avec une cérémonie d'ouverture glamour.

La cérémonie d'ouverture de l'Aiwff s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration du festival, SE l'ambassadeur Mervat El Tallawy, du vice-président le docteur Azza Kamel, de la présidente du Conseil national des femmes, Maya Morsy, du directeur du festival, Mohamed Abdelkhalek et du directeur du festival Hassan Abou El Ela entre autres.

La cérémonie d'ouverture de Nile Edition a également vu la présence de la ministre égyptienne de la Culture, Inès Abdeldayem, du gouverneur d'Assouan, Ashraf Attia, du représentant de l'Union européenne en Egypte, de l'ambassadeur Christian Berger, parmi de nombreux autres invités de marque.

L'Aiwff a été témoin de l'hommage rendu à Maya Morsy, Elham Shahin, Sandra Nashaat et Donia Samir Ghanem qui n'ont pas pu y assister, en raison de l'état de santé de sa mère, l'actrice Dala Abdel Aziz et a envoyé une vidéo qui a été présentée lors de la cérémonie d'ouverture.

La cérémonie d'ouverture de la 5e édition a également honoré et rendu hommage aux cinéastes arabes acclamés pour leurs efforts et leurs réalisations, à savoir la réalisatrice égyptienne Sandra Nashaat, la cinéaste palestinienne Najwa Najjar et l'archiviste égyptienne du cinéma Mona El Bendari. Un groupe notable de stars a tenu à participer à l'Aiwff, comme Bassem Samra, Ahmed Magdy, Hana Shiha, Dorra, Sherif Ramzy, Ahmed Wafik, Najwa Najar, Safia Elemary, entre autres.

La 5e édition du Festival international du film de femmes d'Assouan s'est poursuivi jusqu'à hier. Aiwff Nile Edition est dédié au grand réalisateur tunisien Moufida Tlatli (1948-2021) et au scénariste égyptien Kawthar Heikal (1945-2021). Conçue par l'artiste Maha Hamdy, l'affiche du festival montre une femme dominant la composition, derrière ses cadres d'une bande de film dorée sur un fond de vagues d'eau qui se chevauchent et brillent sous les projecteurs.

Tenant plusieurs significations, la première étant les traits distingués et le bronzage de la femme égyptienne; son habillement, mélange entre la civilisation pharaonique et le tissu

rustique de brocart sombre et sa posture comme celle d'une reine égyptienne couronnée.

Les vagues à l'arrière-plan sont une vision innovante de la façon dont le Nil est interprété dans les peintures murales de l'Égypte ancienne, tandis que les fleurs de lotus, peintes en or par le soleil, sont connues pour ressembler à la force et au pouvoir.

Bien que l'affiche ne soit pas symétrique, tous les éléments adoptés représentent l'Égypte et son état asymétrique actuel. Le Festival international du film de femmes d'Assouan a révélé les noms des membres du jury de la compétition du film égyptien. Les membres du jury sont l'acteur et réalisateur égyptien Ahmed Magdy, l'actrice tunisienne Dorra Zarrouk et le producteur égyptien Hesham Soliman.