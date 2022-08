L'Arabie saoudite poursuit sa réforme culturelle. Après avoir rouvert les salles de cinéma et lancé des festivals, voilà qu'elle se met dans la production cinématographique. Ainsi le film Mémoires du Nord d'Abdulmohsen Al-Mutairi traite de façon directe les souvenirs collectifs et personnels, en mettant en lumière la mémoire personnelle et les expériences d'enfance des Saoudiens qui ont vécu l'invasion irakienne du Koweït, il y a trois décennies.

Le film nous donne une vision approfondie des expériences de ceux qui étaient à l'extérieur donc, pas directement impliqués dans ce qu'il s'est passé mais qui en ont été touchés d'une manière ou d'une autre, alors que les flammes s'élevaient beaucoup plus loin que leurs yeux ne pouvaient voir.

Le réalisateur met en vedette plusieurs personnes qui pensaient avoir surmonté les dommages émotionnels hérités de cette expérience, pour comprendre comment ce qu'il s'est passé les a affectées au cours des trois dernières décennies.

Al-Mutairi explique dans la presse saoudienne que les expériences de ceux qui apparaissent dans le film sont partagées à travers le Golfe, par toutes les personnes qui ont subi cet épisode historique, sans précédent, lequel a laissé un impact sur toute une génération.

Le film montre en détail comment ces gens vivaient et comprend de nombreuses images magnifiques et poignantes.

«Le Golfe regorge de contes anciens, de légendes folkloriques et de récits oraux transmis de génération en génération et qui valent la peine d'être partagés avec le monde. Ils reflètent notre façon de voir les choses, notre culture et nos relations, en tant que peuple de la riche péninsule arabique, avec notre histoire», explique le réalisateur.

La production saoudienne a été projetée au Koweït, ce mardi, à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion irakienne du Koweït qui a débuté le 2 août 1990, après avoir remporté le Prix du meilleur court métrage documentaire au Festival du film saoudien 2022 et une mention honorable au London International Monthly Film Festival, il était donc naturel que le film soit projeté à cette occasion. L'Arabie saoudite a été aux côtés du Koweït et ses villes comme Riyadh et Dahran ont servi de base pour les militaires de la coalition conduite par les Etats-Unis.

Pour rappel, l'invasion du Koweït, également connue sous le nom de guerre Irak-Koweït, était un conflit majeur entre l'Irak de Saddam Hussein et le Koweït, qui avait duré deux jours du 2 au 4 août 1990. Elle résulte d' une occupation irakienne du Koweït pendant 7 mois, avant que le pays ne soit libéré par les forces de la coalition. Cette invasion, élément déclencheur de la guerre du Golfe, a conduit ainsi directement à l'intervention militaire des États-Unis contre l'Irak en janvier 1991.