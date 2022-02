La colonisation se poursuit en Afrique, puisque les Africains doivent se connecter à Canal+ pour regarder des matchs de la CAN. D'ailleurs, l'Afrique possède 18 millions d'abonnés à la télévision payante en plus entre 2021 et 2027 pour porter le total à 57 millions, selon une nouvelle étude prévisionnelle.

En effet, d'après Digital Research, le nombre d'abonnés augmentera de 46% au cours de cette période, mais les revenus de la télévision payante n'augmenteront que de 35%, ce qui indique que les abonnés paieront moins. Les revenus de la télévision payante atteindront 6,46 milliards de dollars d'ici 2027, contre 4,78 milliards de dollars en 2021.

Trois groupes représenteront 90% des abonnés à la télévision payante en Afrique:: Multichoice, via ses plates-formes DStv et GOtv, restera en tête - avec 20,8 millions d'abonnés attendus d'ici 2027, suivi de StarTimes (18,4 millions) et Canal+ (11,2 millions).

Pour certains analystes chez Digital TV Research, on ne s'attend pas à l'arrivée de beaucoup d'autres opérateurs, mais plutôt à une bataille entre les trois protagonistes pour la suprématie, souvent en réduisant les prix.

L'Union africaine de radiodiffusion, agent de la Confédération africaine de football, a octroyé les droits de télévision de la CAN au Sénégal à la RTS pour l'hertzien et à Canal + pour le satellite, a-t-elle rappelé. En revanche, les droits radios ne sont pas exclusifs, «encore faut-il les acheter», ce que n'ont pas fait les radios mises en demeure, a-t-il souligné

D'ailleurs, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) avait mis en demeure, lundi, trois radios, RFM, Rewmi FM et Africa 7, de cesser de retransmettre les matchs de la CAN, sauf à prouver qu'elles en avaient acquis les droits.

Seule la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) est autorisée à diffuser les matchs, précisait le Cnra dans un communiqué. Le Cnra prévenait les trois radios, qui ont couvert le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso (2-1) dimanche, qu'elles s'exposent aux «sanctions prévues par la loi». Les trois radios en question se sont depuis conformées à la mise en demeure et aucun autre manquement n'a été constaté, a assuré le président du Cnra, Babacar Diagne. Les radios risquent une sanction graduée:

10 millions de francs CFA (15.200 euros), puis une suspension de signal et en dernier ressort un retrait de licence, a expliqué le président du Cnra. Ces sanctions confirment la présence en force des médias français en Afrique. Cette dernière tente à tout prix de protéger ses éléments.