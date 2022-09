Décidément rien ne va plus entre la Fédération tunisienne de football et la télévision publique tunisienne.

La raison est que la Télévision nationale tunisienne n'a pas diffusé le match amical entre la Tunisie et les Comores qui s'est soldé par une victoire des Aigles de Carthage. La Fédération tunisienne de football a publié sur sa page Facebook officielle un communiqué dans lequel elle répliquait à la déclaration de la télévision publique tunisienne qui l'accusait de ne pas lui répondre pour coordonner la retransmission du match amical de la Tunisie contre les Comores, ce qui a provoqué la colère du public tunisien. Dans le même communiqué, la FTF a dénoncé l'incapacité de la télévision tunisienne à présenter une offre commerciale pour obtenir les droits de diffusion terrestre de la rencontre des Aigles de Carthage contre son homologue l'Équipe nationale du Brésil, qui doit avoir lieu, aujourd'hui, sur la pelouse du Parc des Princes. S'agissant de ce match entre la Tunisie et le Brésil, la Fédération tunisienne a confirmé qu'elle n'a pas les droits de diffusion par satellite, donc la télévision publique tunisienne doit soumettre une offre officielle à beIN Sports, le détenteur des droits TV dans la région Mena pour obtenir les droits de diffusion. Néanmoins, le match est déjà prévu sur plusieurs chaînes arabes et européennes. Ainsi, les supporters désirant suivre en direct la rencontre pourront le faire sur les chaînes suivantes: beIN Sports Connect, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN Sports fr 1, Sport TV Multiscreen, Sport TV6, Digi Online, Digi Sport 3 Romania, Arena Sport 2 Croatia et Alkass, la nouvelle chaîne publique de sport. Cette crise entre la Fédération de football tunisienne et sa télévision publique résulte du fait que le média lourd tunisien n'a pas permis la mise en place d'une stratégie pour permettre aux téléspectateurs tunisiens de regarder le match sous l'oeil et le commentaire d'un journaliste local. C'est également une perte en matière de recettes publicitaires puisque la diffusion d'un tel match engendre une rentrée d'argent très importante pour la fédération de football mais également pour la télévision tunisienne. Selon certaines sources, des parties s'opposent à ce que la télévision publique bénéficie de ce marché et cela au profit de la chaîne qatarie beIN Sports. Reste à savoir comment sera distribuée la manne publicitaire pour les télévisions dans la région Mena, sachant qu'aucune télévision maghrébine ne possède les droits TV sport dans la région.