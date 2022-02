Décidément, rien ne va plus entre la Russie et l'Allemagne au sujet de leurs chaînes respectives. En effet, la Russie a ordonné, jeudi, la fermeture du bureau local de la radiotélévision internationale allemande Deutsche Welle et l'interdiction de ses programmes, en représailles à l'interdiction faite à la chaîne russe RT de diffuser en Allemagne. Évoquant des «mesures de rétorsion» adoptées par Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères a évoqué dans un communiqué la «fermeture du bureau» local de Deutsche Welle, le «retrait de l'accréditation pour tous les employés» de ce bureau et «l'interruption des émissions» sur le territoire russe. Il a, également, annoncé le lancement d'une procédure visant à reconnaître Deutsche Welle en tant «qu'agent de l'étranger», qualificatif infamant et controversé déjà appliqué à plusieurs médias russes critiques du pouvoir. Selon le ministère russe, des sanctions sont également prévues contre les «représentants de structures étatiques et publiques allemandes impliqués dans la restriction de la diffusion de RT». Le ministère a précisé que ces mesures relevaient d'une «première étape» dans les mesures de représailles de Moscou, promettant une autre réponse «en temps utile». Ces sanctions font suite à l'interdiction par le régulateur allemand ZAK à la chaîne russe RT de diffuser en langue locale sur son site internet et sur une application mobile. Sa diffusion par satellite avait déjà été interrompue en décembre sur requête des autorités allemandes. Si le régulateur assure que «l'autorisation nécessaire» à la diffustion de RT n'a été «ni demandée ni accordée», Moscou estime que ces mesures sont «motivées par des considérations politiques». Lancée en 2005 sous le nom de «Russia Today», la chaîne RT, financée par l'État russe, à travers le groupe pétrolier Gazprom s'est développée avec des diffuseurs et des sites web en plusieurs langues, notamment en anglais, français, espagnol, allemand et arabe. Considérée comme une armé médiatique du Kremlin à l'international, elle a suscité la controverse dans plusieurs pays. La Russie a interdit la diffusion de la DW en réaction à l'interdiction du programme en langue allemande de sa chaîne de télévision publique RT, a annoncé Deutsche Welle dans un communiqué. Berlin a jugé «inacceptable» la décision, de son côté. La ministre allemande de la Culture et des Médias, Claudia Roth, a souligné que RT en allemand diffusait «sans licence et n'avait pas demandé d'autorisation» à la différence de Deutsche Welle en Russie. Pour sa part, le patron de DW, Peter Limbourg, a protesté dans un communiqué contre «cette réaction absurde», qui n'a pas encore été officiellement notifiée. Selon lui, «les mesures des autorités russes sont incompréhensibles et excessives». La guerre médiatique entre les Russes et les Allemands faitsuite à des conflits diplomatiques dans la gestion du dossier ukrainien.