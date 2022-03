La guerre médiatique entre la Russie et le monde occidental suite à la guerre en Ukraine, continue ces derniers jours après la fermeture des médias russes et la réplique de Moscou sur les médias occidentaux, notamment européens.

En conséquence directe de l'interdiction de Russia Today dans l'Union européenne, la BBC, Deutsche Welle, le site Meduza et la Radio Svoboda ont été bloqués par décision du gouvernement russe. D'autres médias devraient être bloqués dans les jours à venir. Après la guerre des médias, on assiste également à une guerre au niveau des infos transmises sur Internet. Le collectif Anonymous a ainsi fait savoir qu'il avait piraté le site de la chaîne russe RT, le rendant inaccessible pendant plusieurs heures.

Dans un message sur le réseau social Twitter, le groupe indique avoir «démantelé le site de la chaîne du gouvernement russe RT News», déclarant être officiellement en guerre cybernétique contre le gouvernement russe.

Attention toutefois, ce collectif Anonymous est une récupération du véritable mouvement Anonymous. En effet, n'importe qui sur Internet peut se revendiquer Anonymous. C'est la base de ce mouvement.

De son côté, Moscou a informé limiter désormais l'accès à Facebook, accusant Meta, la maison-mère de la plate-forme sociale, d'avoir violé les «droits fondamentaux de l'homme» en bloquant les comptes russes, y compris ceux des principales agences de presse.

Dans un communiqué, le bureau du procureur général russe a réagi aux interdictions en déclarant qu'il considérait le réseau social comme un «accessoire» pour violer le droit des citoyens russes à la liberté d'information.

En même temps, le congrès du Mobile à Barcelone a été touchée par la guerre froide entre la Russie et l'Europe. Dans un communiqué, ils ont déclaré: «La Gsma condamne fermement l'invasion russe de l'Ukraine. La situation évolue rapidement et nous comprenons que divers gouvernements envisagent des sanctions plus larges contre la Russie. À la lumière de cette situation émergente et compte tenu de la perte tragique de vies humaines, MWC semble sans importance dans les circonstances. Le MWC est un événement fédérateur dont la vision est de rassembler l'écosystème mobile pour faire progresser les voies et moyens permettant à la connectivité de garantir la prospérité des personnes, de l'industrie et de la société.»«La Gsma suit toutes les sanctions et politiques gouvernementales résultant de cette situation. Il n'y aura pas de pavillon russe au MWC22. La sécurité de l'événement est constamment revue et ajustée au fur et à mesure que des informations émergent», ajoutelecommuniqué. Curieusement, la fermeture des médias russes n'a été activée qu'en Europe pas aux Etats -Unis ou dans d'autres pays occidentaux comme l'Australie ou le Canada.