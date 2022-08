Le conflit en Ukraine, fait souvent l'objet de nombreuses fake news, et plusieurs chaînes européennes tombent dans le panneau ou parfois se trompent dans le traitement de l'information. Si certaines chaînes n'accordent pas d'importance à la déontologie et au professionnalisme, d'autres respectent scrupuleusement les règles d'éthique, c'est le cas notamment de la chaîne publique France Télévisions.

Ainsi la chaîne de télévision France 2 s'est excusée d'avoir, dans un documentaire, présenté une cheminée endommagée d'un bâtiment près de la centrale nucléaire de Zaporojie comme étant un missile russe. Sur Twitter, les rédacteurs en chef de la chaîne ont qualifié leurs actions d'erreur et ont présenté leurs excuses aux téléspectateurs.

«Le 10 août, nous avons diffusé dans le 20 heures un sujet sur les frappes contre la centrale nucléaire de Zaporijie en Ukraine. Ce sujet a été notamment réalisé à partir d'images issues de l'Aptn, agence à laquelle France Télévisions est abonnée», indique France 2 sur Twitter. «Ces images montrent les dégâts engendrés par une de ces frappes. Elles étaient accompagnées d'un texte descriptif.

Par erreur, l'une d'entre elles a été mal interprétée. Elle montre une cheminée endommagée, et non un missile, comme dit dans le commentaire», poursuit la déclaration avant d'ajouter: «Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs pour cette fâcheuse erreur, qui ne change cependant rien à la réalité de ces frappes dont nous avons montré d'autres images.» Il faut rappeler que la centrale de Zaporojie, située à Energodar, sous contrôle des troupes russes fait l'objet de multiples tentatives de manipulation médiatiques. Ces derniers jours, les forces armées ukrainiennes ont lancé plusieurs frappes contre le site de la centrale, notamment au moyen de l'artillerie lourde, de drones et de lance-roquettes multiples. Dans la plupart des cas, les systèmes de défense antiaérienne parent les attaques, mais des projectiles atteignent parfois des sites d'infrastructure et la zone de stockage de déchets nucléaires. Selon le quotidien britannique The Guardian, YouTube a supprimé 9000 chaînes et 70000 vidéos liées à la guerre en Ukraine et participant à la désinformation. Elles concouraient, selon le groupe, à la désinformation sur l'opération de la Russie en Ukraine.

La majorité des vidéos supprimées provenaient de comptes affiliés au gouvernement russe. À commencer par ses médias RT ou encore Sputnik. Depuis quelques années, alors que la diffusion de fausses informations ne cesse d'augmenter, YouTube se montre de plus en plus intransigeant.