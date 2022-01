La date du vendredi 7 janvier 2022 marque un tournant pour l'information sur le paysage audiovisuel français. Ce jour-là, le 20 Heures France 2 a battu celui de TF1. Selon les données de Médiametrie, l'édition de Laurent Delahousse a attiré 5,17 millions de téléspectateurs, soit 23,2% du public, contre 5,13 millions (23% de part d'audience) comptabilisés devant le Journal d'Anne-Claire Coudray sur la Une. Le groupe du service public s'est félicité de ce record de saison sur les réseaux sociaux ce samedi matin.

Il faut remonter au mois de mars 2018 pour retrouver pareil scénario. En conflit à ce moment-là avec Canal+, TF1 n'était plus diffusée sur les box CanalSat ce qui avait fortement impacté l'ensemble des audiences de sa grille, des divertissements jusqu'aux grands carrefours de l'infomation.

En août 2012, grâce à la bonne couverture des Jeux olympiques, France 2 était également passée devant TF1.

Même si la grand-messe de 20 Heures de TF1 conserve la plupart du temps son leadership, l'écart s'est considérablement réduit avec France 2 depuis 2015, que ce soit en semaine ou en week-end, avec en moyenne 500.000 à 1 million de téléspectateurs de différence. Le 13 décembre dernier, le 20 Heures d'Anne-Sophie Lapix sur France 2 n'était qu'à moins de 200.000 téléspectateurs d'écart de celui de Gilles Bouleau sur la Une. Même constat entre le Journal d'Anne-Claire Coudray et celui de Laurent Delahousse le 26 novembre dernier. Seul le 13 Heures de TF1 creuse encore l'écart avec celui de sa concurrente (de plus de 2,5 millions de personnes en moyenne).

Plusieurs paramètres expliquent ce dépassement de France 2 vendredi soir. Tout d'abord le bon score de Nagui, qui, avec ses 3,4 millions de fans devant Noubliez pas les paroles (18% de PDA), s'est imposée sur la case de l'access prime time face à Demain nous appartient (3,1 millions de téléspectateurs et 16,4% de PDA) sur TF1.

Le jeu est sans conteste une formidable rampe de lancement pour le JT de la Deux. Le retour de Candice Renoir, diffusé juste après l'édition de Laurent Delhaousse, a pu également jouer. Près de 5 millions de téléspectateurs ont regardé le coup d'envoi de la saison 9 ensuite. Sur l'ensemble de la journée, France 2 domine TF1, à 18,7% de PDA contre 17%. Il faut dire aussi que depuis la fin de Ppda sur le JT de 20h de TF1 et l'apparition des chaînes d'infos Bfmtv et Cnews a fortement réduit l'influence de la messe du 20h de TF1. Est-ce donc la fin de la messe du 20h? Beaucoup de spécialistes le pensent. Ce qui est très compliqué par rapport à la distribution du paysage audiovisuel français.