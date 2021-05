Alors qu'on attendait la chaîne Echourouk TV ou l'Entv pour remporter la bataille de l'audience télévisuelle du Ramadhan, les instituts de sondage ont créé la surprise en désignant (pour le moment) la chaîne la plus regardée des Algériens en part d'audience El Djazairia One. C'est l'institut Immar de Brahim Sail qui a installé cette conclusion provoquant la colère de l'Entv. Mais réellement, est-ce qu'El Djazaïria One peut prétendre être la première chaîne du Ramadhan 2021? Il faut dire que la chaîne El Djazairia a connu depuis sa création en 2012, plusieurs bouleversements: Deux propriétaires, cinq directeurs. El Djazaïria n'avait jamais réussi à s'installer dans le TOP 3 des audiences, dominé par Echourouk, Ennahar et l'Entv. Et pourtant, elle s'était entourée de vrais professionnels dans le passé. D'abord, il y a le premier propriétaire Riad Rechdal, qui avait créé la chaîne et installé une vision de la chaîne. Djazaïria Tv à l'époque, était une chaîne basée seulement sur les talkshow et les programmes de divertissement. Jusqu'en 2015, la chaîne n'avait jamais réussi à produire un feuilleton. C'est le programme satirique Djornane Gosto, qui donnera à la chaîne ses lettres de noblesse et qui provoquera aussi sa vente.

En fin 2015, la chaîne est vendue à un nouveau propriétaire: Ayoub Issiou, un homme d'affaires connu dans le monde de l'immobilier et de l'agroalimentaire. Ce dernier installa dès mars 2016, comme DG l'ex-puissant patron de la télévision algérienne Hamraoui Habib Chawki. Ce dernier avait pour objectif de booster la chaîne en prévision du Ramadhan. Seulement voilà, malgré un investissement monstre, la chaîne n'a pas réussi à se placer dans le TOP 3 obligeant le patron de l'époque HHC à démissionner de son poste. Il fallait attendre 2017 et l'arrivée de Mohamed Daâs ex-responsable de marketing à Mobilis, pour voir la chaîne secouer le monopole du trio Echourouk, Ennahar et l'Entv et cela grâce à la production du feuilleton El Khawa, produit par Notfound à l'époque, qui était le partenaire de Daâs dans le sponsoring des programmes de divertissement avec Mobilis. Le succès d'El Khawa a causé ensuite une autre cassure à El Djazaïria One, puisque l'équipe productrice du feuilleton a migré vers Echourouk TV en créant Echourouk Plus. Les propriétaires de la chaîne ont alors sorti le chéquier et ont récupéré l'associé d'Echourouk Plus pour diriger la chaîne en remerciant Daâs.

Une aventure éphémère puisque à peine une année après, Samir Boudjadja qui avait été nommé à la place de Daâs, quitte la chaîne pour créer sa propre télévision. Ayoub Issiou a alors décidé de garder la main sur la chaîne et d'installer juste des directeurs exécutifs.

Le patron de la chaîne décide de faire confiance à un producteur qui ramène le réalisateur tunisien d'El Khawa pour produire Yemma. Le feuilleton réalise un bon chiffre en 2020 et installe la chaîne en 2021 au sommet du podium. Mais est-ce que c'est réellement sa position dans le paysage audiovisuel algérien ? les prochains jours nous le diront.