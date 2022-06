Après la chaîne Hurra, la BBC, France 24, Russia Today et I24, c'est au tour de la chaîne américaine, CCN business, de créer sa déclinaison arabophone. En effet, CNN se prépare à lancer une chaîne dédiée à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'information a été annoncée, le 20 juin, par l'investisseur privé International Media Investments (IMI) qui collaborera avec le diffuseur américain pour sa nouvelle chaîne.

Historiquement couverte par des médias locaux, l'actualité des pays de la région Mena devient stratégique du fait de sa croissance économique et de son rôle géopolitique grandissant. Dédiée aux entreprises de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la chaîne fournira du contenu sur les affaires, la finance et l'économie, en arabe.

On estime qu'il y a plus de 430 millions d'Arabes dans le monde, mais il existe très peu de plates-formes d'information économique en arabe de qualité dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, a expliqué Nart Bouran, directeur général de IMI.

La création de CNN Business Arabic, sera un développement important qui complète notre offre existante, CNN Arabic, et accroît notre empreinte numérique auprès des personnes qui parlent l'une des langues les plus répandues au monde. Les initiateurs de cette chaîne sont impatients de travailler avec IMI pour faire de ce projet une réalité, révèle Phil Nelson, directeur de l'exploitation de CNN International Commercial.

Une récente enquête sur la jeunesse arabe a révélé que 79% des ressortissants arabes âgés de 18 à 24 ans s'informent sur les médias sociaux. Compte tenu de l'importance de l'actualité pour interpréter et analyser les faits et leur impact sur l'économie mondiale, il est fondamental que nous créions une source d'actualités économiques de qualité, dédiée à cette région.

Aucune information n'a été donnée sur une potentielle date de lancement de la chaîne qui devrait s'appeler, CNN Business Arabic. Elle sera détachée de la politique à laquelle les Américains ne sont pas intéressés. Il faut préciser que l'Amérique n'est pas trop intéressée par ce qui se passe dans le monde arabe en revanche, elle est intéressée par les affaires et l'argent des pays du Golfe.

Pour rappel, CNN, ou Cable News Network est la première chaîne de télévision d'information en continu américaine fondée en 1980 par Ted Turner. La société est rachetée en 1996 par WarnerMedia.

La chaîne est connue pour sa couverture en direct dramatique (et parfois sensationnaliste) de breaking news, ou édition spéciale, qui peut durer des jours, voire des semaines. Son audience est principalement progressiste. CNN dispose de bureaux dans plusieurs régions du monde comme Abu Dhabi, Londres, Hong Kong, qui sont respectivement les maisons mères de leur studio au Moyen-Orient, en Europe et en Asie/Pacifique. Elle disposait aussi d'un bureau en Iran, mais fut contrainte de le fermer après l'élection de 2009 et le maintien au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad.