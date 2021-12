Le groupe Canal+ continue son soutien au cinéma et à la culture française. Ainsi, le groupe Canal+ et les organisations du cinéma annoncent la signature d'un nouvel accord, prolongeant ainsi jusqu'en 2024 au moins, un partenariat historique de plus de 30 ans.

L'accord a été signé entre Canal+ et les organisations du cinéma français, représentées par le Blic, le Bloc et l'Arp. Canal + pourra diffuser ses films 6 mois après leur sortie au cinéma pour une fenêtre exclusive de 9 mois. Les films seront diffusés sur les chaînes Canal+ et Ciné+. Cet accord prévoit notamment: un investissement garanti de plus de 600 millions d'euros pour les trois prochaines années dans le cinéma français et européen pour Canal+ et Ciné+.

Un avancement de la fenêtre de Canal+ dans la chronologie des médias 6 mois après la sortie en salles, conforme à son statut renouvelé de premier contributeur du cinéma français et européen.

Une fenêtre de droits exclusifs pour Canal+ de 9 mois minimum, pouvant aller jusqu'à 16 mois avec la deuxième fenêtre; Une meilleure capacité d'exposition et de circulation des oeuvres sur les antennes cinéma du Groupe Canal+ comme sur myCanal.

Les signataires appellent de leurs voeux l'adoption de la nouvelle chronologie des médias proposée par les organisations du cinéma et un aménagement de la réglementation par les pouvoirs publics pour que cet accord entre en vigueur le plus vite possible et sécurise de façon pérenne le financement de la filière.

Par ailleurs, les groupes Canal+ et Editis annoncent le lancement le 30 septembre prochain de Nathan TV, la 1ère chaîne éducative en français en Afrique francophone. Cette offre réunit l'expertise et le savoir-faire des éditions Nathan, acteur incontournable de l'édition scolaire et parascolaire au sein du groupe Editis, et de Canal+ en édition de chaînes thématiques. S'adressant aux élèves du CE1 au cm2, Nathan TV propose tous les jours des cours de français et de mathématiques de 13 ou de 26 minutes, en lien avec les programmes scolaires de chaque niveau de classe. Exclusivement réalisés et produits par Nathan TV, ces cours, présentés et expliqués par un professeur, sont une prolongation de ceux donnés à l'école pour apprendre, réviser ou consolider les acquis. Des émissions et des séries d'animation autour des sciences, de la découverte, de l'ouverture sur le monde et des loisirs créatifs viennent compléter la grille de programmes de la chaîne. Tout au long de l'année, Nathan TV s'adapte également au rythme scolaire avec des périodes d'apprentissage, des sessions de révision avant les examens de fin de trimestre et une préparation à la rentrée pendant la période juillet-août.

Dès le 30 septembre, Nathan TV sera accessible dès la 1ère formule d'abonnement. Ainsi tous les abonnés Canal+ et leurs enfants pourront bénéficier de cette chaîne éducative unique dans le paysage audiovisuel africain.