Le paysage audiovisuel algérien poursuit son évolution, en l'absence d'application du cahier des charges et en attendant la mise en oeuvre de la nouvelle loi sur l'audiovisuel et la restructuration de l'Arav.

Ainsi, le paysage audiovisuel algérien a connu un nouveau remodelage: Ainsi la chaîne Beur TV appartenant à Reda Mehiegni, a connu un lifting et une nouvelle programmation. C'est Samir Boudjadja, ancien directeur de Lina Tv, fermée par les autorités, qui a réussi à faire un deal avec le patron de Beur Tv, pour placer ses productions phares qui étaient à l'arrêt. Selon certaines informations, les principaux programmes de Lina Tv, le short programme sur les artistes ´´Closer´´, l'émission de divertissement ´´Why Not´´ de Numidia Lezoul et même le talk-show ´´Mazel El Hal´´ de Younès Saber Cherif, ont été placés sur la chaîne Beur Tv de Réda Meheigni. Samir Boudjadja produira ses émissions avec sa société «Real Film» installée au centre commercial Qods. Au départ, Boudjadja avait prévu de s'installer sur la chaîne El Haddaf Tv qui avait décidé de se tourner vers le divertissement.

Les deux parties avaient même enregistré une émission de débat sur le football de cinq heures avec le présentateur sportif Bouhnika. Finalement, Samir Boudjadja a opté pour Beur Tv en trouvant un terrain d'entente pour le partage de la publicité sur ses programmes. Par ailleurs, la chaîne de Reda Mehiegni a récupéré la présentatrice de l'émission El Djazairia Show, Anissa Chaib, qui a repris le petit écran après une tentative politique ratée avec le parti de Bengrina aux législatives. Cette dernière serait l'employée de BEUR TV qui s'est transformée pour l'occasion «B»TV. Certaines mauvaises langues la surnomment même «Boudjadja TV».

Enfin, El Haddaf qui a échoué dans sa tentative de rester une chaîne de sport à part entière, entend devenir une chaîne de divertissement avec l'arrivée de programmes extra sportifs.

Ainsi l'ex-présentatrice de la chaîne Ennahar Tv Aïcha Bouzemrane a été recrutée par El Haddaf dans programme humanitaire pour la chaîne sportive, alors que l'animatrice Houda Djamai, sera chargée d'un programme de divertissement sur la même chaîne. Selon certaines pages de médias sur les réseaux sociaux, El Haddaf Tv va se transformer de chaîne de sport vers une chaine des jeunes. Toute cette transformation audiovisuelle vise à faire face aux derniers changements qui se sont opérés après la fermeture des deux chaînes Lina Tv et El Djazaria One.

La distribution de la manne publicitaire s'inscrit également dans ce contexte particulier, surtout à l'approche du Ramadhan. C'est la période où la majorité des chaînes fait des recettes publicitaires importantes.