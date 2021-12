BeIN Media Group et beIN Sports continuent leur hégémonie sur le sport mondial. Les deux entités ont lancé une offre spéciale «early bird» pour la prochaine coupe d'Afrique des nations Total Energies (Afcon) Cameroun 2021 pour tous les abonnés actuels et potentiels à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (Mena). Les «early bird» offrent un abonnement gratuit de 4 mois au forfait ultime de beIN, pour regarder la CAN et la Coupe du monde de football du Qatar 2022, qui démarre officiellement sur beIN dans la région à partir de novembre 2022. Ce forfait permet d'accéder à 92 chaînes. Quant aux abonnés, ils peuvent profiter de toute l'action du football africain de cette saison en économisant plus de 15% sur le forfait CAN - avec un accès pour regarder chaque coup de pied de chaque match. La CAN verra 24 équipes nationales fortes s'affronter dans le tournoi d'un mois où tous les regards seront tournés vers l'Algérie, championne en titre, et sa tentative de conserver son titre, ou de voir si le Cameroun, quintuple vainqueur, reviendra prendre sa sixième. Pour débloquer toutes les offres et en découvrir plus, les utilisateurs doivent utiliser le code AFCON2021. L'offre est valable jusqu'au 15 décembre 2021 et les conditions générales s'appliquent. D'ailleurs, beIN Media Group a acquis les droits de diffusion exclusifs de la première Ligue des Champions féminine de la CAF dans 37 territoires couvrant le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (Mena), l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Viaccess-Orca et la LFP s'associent pour lutter contre le piratage en IPTV beIN propose une offre spéciale pour la coupe d'Afrique des nations 2021 YouTube fait beaucoup d'efforts pour se rendre insupportable. BeIN Sports diffusera le tournoi dans les 24 pays de la région Mena, ainsi qu'en Australie, au Brunei, au Cambodge, à Hong Kong, en Indonésie, au Laos, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande, au Timor-Est, aux États-Unis et au Canada. Le tournoi à huit équipes de la CAF, qui a débuté le vendredi 5 novembre, mettra en vedette le meilleur football féminin d'Afrique, la finale devant avoir lieu en Égypte le 19 novembre. Les droits sont le dernier ajout au portefeuille beIN Spired en plein essor de beIN. BeIN Sports a lancé son initiative beINSpired en 2019, visant à donner une plus grande plate-forme aux sports et aux talents sous-représentés, avec un accent particulier sur le sport féminin. Cela a été suivi par la diffusion par beIN Sports de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019 dans 31 territoires à travers le monde, plus que tout autre diffuseur dans le monde. BeIN détient maintenant une gamme de droits sportifs féminins sur plusieurs territoires. En plus de la Ligue des Champions féminine de la CAF récemment annoncée, beIN est également le diffuseur officiel de la Ligue des Champions féminine de l'UEFA, de l'Euro féminin de l'UEFA 2022, des Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2020, des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, des Jeux Olympiques d'été de Paris 2024, du Grand Chelem de tennis féminin (Open d'Australie, Open de Français, Wimbledon et US Open), du circuit WTA dans toute la région Mena, Billie Jean King Cup 2021 - la Coupe du monde de tennis féminin - en Australie, en France et dans la région Mena, W Series aux États-Unis, au Canada et dans la région Mena, et une gamme de matchs du Paris Saint-Germain féminine sur divers marchés, ainsi que des événements féminins clés du handball, du basketball et de la natation, pour n'en nommer que quelques-uns.