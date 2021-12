Selon les prévisions du marché signées Euroconsult, 17 000 satellites devraient être lancés au cours des 10 prochaines années (ceux, notamment des sociétés OneWeb, Starlink, Gwo Wang, Kuiper et Lightspeed compteront à eux seuls 58% de ce total), représentant une multiplication par 4 au cours de la dernière décennie, reflétant des changements structurels dans l'ensemble de l'écosystème spatial et un impact limité à court terme de la pandémie. Le rapport d'étude sur le trafic spatial récemment publié par NSR révèle que la quantité de données vers/depuis l'espace atteindra plus de 500 exaoctets d'informations de 2020 à 2030.

Poussé par les besoins croissants de connectivité par satellite et observation de la Terre, les données générées dans l'espace ou voyageant dans l'espace représenteront à peu près l'équivalent de 3,9 milliards de dollars de smartphones de capacité moyenne au cours des 10 prochaines années.

Après deux années de lancements de satellites record, le dernier rapport d'Euroconsult «Satellites à construire et à lancer» confirme la transition vers un nouveau paradigme d'ingénierie et d'affaires pour l'espace entraîné par des constellations à croissance rapide de petits satellites et des activités croissantes du gouvernement dans le monde entier. La course s'intensifie pour déployer rapidement des méga constellations commerciales pour les communications à large bande et de nouvelles constellations pour l'observation de la Terre en temps réel. Les puissances spatiales historiques investissent dans de nouvelles applications satellitaires (par exemple, la sensibilisation à la sécurité spatiale) sachant qu'un nombre croissant de pays investissent dans leur premier système satellitaire opérationnel, que ce soit pour les télécommunications, le renseignement par imagerie ou l'exploration spatiale. Malgré les nouveaux business modèles des nouveaux acteurs commerciaux du secteur spatial, les gouvernements représentent encore les trois quarts des revenus de l'industrie spatiale sur la décennie, soit 240 milliards de dollars. De même, les fabricants de satellites en place continuent de dominer le marché, avec quatre d'entre eux capturant la moitié du marché au cours de la dernière décennie pour une valeur de 87 milliards de dollars. Bien qu'il s'agisse encore d'une «goutte d'eau» par rapport aux réseaux terrestres, les volumes de données spatiales devraient augmenter de 14 fois au cours des 10 prochaines années. Les communications par satellite sont de loin la plus grande source de volume de données, avec une croissance de 27% du taux de croissance annuel composé de 2020 à 2030, mais des applications émergentes telles que le tourisme spatial, l'entretien en orbite et les exigences croissantes en matière d'observation de la Terre génèrent également des volumes de données.La commercialisation d'orbites basses (LEO) - que ce soit pour les vols spatiaux habités et le tourisme ou la connectivité par satellite - stimule la croissance. Dans la connectivité par satellite, les marchés en orbite géostationnaire (GEO) resteront le «lieu» central où les données iront lorsqu'elles se dirigeront vers/depuis l'espace, cependant, les non-GEO passeront d'environ 5% à plus de 30% d'ici 2030 de tout le trafic de connectivité par satellite. Du côté des vols spatiaux habités, les volumes de données seront multipliés par 10 de 2020 à 2030, prenant en charge des cas d'utilisation aussi divers que la recherche scientifique de pointe aux publications sur les réseaux sociaux pour le marché en pleine croissance du tourisme spatial.