La chaîne arabe Al Araby Television sur des fonds qataris a commencé à émettre à partir de son nouveau siège social à Lusail City, au Qatar. Cette décision s'accompagne d'améliorations à grande échelle de l'affichage visuel et de l'interconnectivité des bulletins de nouvelles. Les nouveaux studios sont équipés des derniers systèmes technologiques pour répondre aux attentes des téléspectateurs arabes de la chaîne qui a été lancée pour la première fois à Londres en 2015, pour exprimer les aspirations du public arabe à travers un journalisme professionnel de haute qualité. Sous le slogan

«Al Araby sur le terrain arabe», Al Araby TV a confirmé les principes qu'elle respecte, présentant une couverture et des programmes d'information professionnels et fiables et adhérant aux normes les plus élevées d'éthique, d'objectivité et d'exactitude, tout en soulignant son engagement envers le public arabe et ses causes. En déménageant à Lusail, au Qatar, Al Araby TV sera plus proche du public arabe et en mesure de couvrir la région arabe et de rendre compte de ses problèmes les plus urgents et de ses affaires courantes. Les nouveaux studios d'Al Araby TV à Lusail bénéficient des dernières technologies de diffusion, en plus d'adopter une approche moderne et audacieuse dans l'identité visuelle et éditoriale du contenu du journal télévisé. «Al Araby» suit les développements, présente l'actualité et analyse les différentes dimensions et implications de l'évènement.

La chaîne adopte l'intégrité et l'objectivité comme des valeurs respectant les normes les plus élevées du journalisme professionnel et fournit un contenu précis et attrayant en respectant les principes de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Al Araby TV a commencé en réalisant son objectif de relocaliser entièrement ses opérations dans un studio sur le sol arabe. Cette décision intervient plus de huit ans après le lancement de la chaîne d'information panarabe à Londres en 2015, et a été saluée par la chaîne comme «Al Araby on Arab ground». Al Araby TV est la chaîne de télévision de langue arabe soeur de The New Arab et Al-Araby Al-Jadeed. «Sous le slogan ‘Al Araby on Arab Ground', Al Araby TV a confirmé les principes qu'elle respecte, en présentant une couverture et des programmes d'actualités professionnels et fiables et en adhérant aux normes les plus élevées d'éthique, d'objectivité et d'exactitude, tout en soulignant son engagement envers le Monde arabe. public et leurs causes», a déclaré Al-Araby TV dans un communiqué. Al Araby TV affirme que son nouveau lancement depuis le Qatar réaffirme son engagement à fournir des informations et des programmes fiables sur la région, tout en la rapprochant du public arabe.

La chaîne a été surtout connue grâce au programme satirique Joe Show, un talk-show populaire et une émission de télévision satirique politique animée par le comédien égyptien Youssef Hussien et diffusée chaque jeudi sur Al Araby TV.

L'émission aborde principalement les événements et les nouvelles du Monde arabe d'une manière comique et cynique. L'émission de télévision met en lumière les préjugés des médias dans le Monde arabe et les paradoxes frappants dans la rhétorique des politiciens et leurs positions et opinions contradictoires; et les réintroduit de manière comique.