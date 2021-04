Le ministère de l'Intérieur avait annoncé, jeudi dernier, l'entame de poursuites judiciaires contre le parti l'Union pour le changement et le progrès (UCP) de Zoubida Assoul pour non-conformité de son statut juridique. Il avait même rappelé à la présidente «l'impératif d'assumer l'entière responsabilité des retombées de la situation actuelle et de ces agissements». Ce qu'elle a fait en répliquant au département de Kamel Beldjoud. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'UCP a indiqué avoir pris en compte la mise en demeure qui lui a été adressée et procédé, de ce fait, à la conformité de ses activités avec la législation en vigueur en tenant son congrès et en renouvelant le bureau exécutif. «L'UCP et sa présidente remplissent toutes leurs obligations administratives et donc activent en toute légalité conformément à la loi», a indiqué le parti de Zoubida Assoul.