Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua, a présidé vendredi après-midi dans la wilaya de Constantine le lancement du tournage d'un film sur le chahid Zighoud Youcef (1921-1956), dans le cadre du programme de festivités officielles pour la commémoration du double anniversaire de l'offensive du Nord Constantinois le 20 août 1955 et du congrès de la Soummam le 20 août 1956. Le long-métrage sur Zighoud Youcef est produit par le Centre national de l'industrie cinématographique et réalisé par Mounès Khammar sur un scénario de l'écrivain Ahcène Tlilani. Le rôle principal y est interprété par Ali Namous. Les premières scènes du film qui sont des manifestations populaires contre l'occupant sont tournées dans l'une des vieilles cités de la ville natale du chahid Zighoud Youcef qui en porte aujourd'hui le nom. Le réalisateur du film a révélé que le tournage prendra plusieurs mois sans en préciser le nombre et aura lieu ´´dans plusieurs régions qui seront connues ultérieurement´´. Le tournage a démarré en présence du conseiller du président de la République Ahmed Rachedi et de la fille du chahid Zighoud Youcef.