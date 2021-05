La Chine a réussi, samedi dernier, à poser avec succès à la surface de Mars son petit robot téléguidé «Zhurong», ce qui constitue une première pour le pays asiatique, selon la télévision publique Cctv. Atterrir sur la planète rouge est particulièrement compliqué et de nombreuses missions européennes, soviétiques et américaines se sont soldées dans le passé par des échecs. La Chine avait déjà essayé d'expédier une sonde vers Mars en 2011 lors d'une mission commune avec la Russie. Mais la tentative avait capoté et Pékin avait ensuite décidé de poursuivre l'aventure seul. Les Chinois ont ainsi lancé fin juillet 2020 depuis la Terre leur mission inhabitée «Tianwen-1», du nom de la sonde envoyée dans l'espace. Celle-ci est composée de trois éléments: un orbiteur (qui tourne autour de l'astre), un atterrisseur (qui s'est posé sur Mars) et à bord un robot téléguidé, «Zhurong». «L'atterrisseur Tianwen-1 s'est posé avec succès dans la zone prédéfinie» sur Mars avec le robot «Zhurong», a indiqué Cctv, précisant qu'un «signal» avait été reçu sur Terre.