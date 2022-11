Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, effectuera demain une visite au complexe des industries textiles algéro-turc de Tayal- SPA. Une visite s'inscrivant dans le cadre du travail d'inspection des projets industriels de la wilaya de Relizane. En compagnie de l'ambassadrice de la Turquie en Algérie et le wali de la wilaya de Relizane et les autorités locales, le ministre visitera les unités de production de dépôt coton, filature, tissage, indigo (jean), de tricotage, de finissage et teinture, le centre de formation, et l'unité de prêt-à-porter. Ce pôle industriel, réalisé en 2016 dans le cadre d'un partenariat entre la société turque «Intertay» (filiale du complexe «Taypa») et les entreprises publiques algériennes «S&H» et «Texalg» et la Société nationale de tabacs et allumettes (Snta), a abouti à la création d'une société mixte «Tayal». S'étendant sur une superficie de 250 hectares, ce complexe, d'un investissement de plus de 714 millions de dollars, est considéré comme le plus grand du genre à l'échelle africaine.