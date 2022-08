Le commissaire du festival international de Timgad, Youcef Boukhentache, a été démis de ses fonctions et remplacé par le directeur général de l'Office national de la culture et de l'information (Onci). Ce changement intervient suite aux mesures prises par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, après une panne technique qui a entraîné l'arrêt de la soirée inaugurale du festival jeudi dernier. Il a été décidé, entre autres mesures, de prolonger la date du festival jusqu'à aujourd'hui avec un accès gratuit du public tout au long de cette manifestation. Les autres membres du commissariat de cette manifestation ne sont pas concernés par cette décision