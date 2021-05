Le monde de l'e-commerce commence à produire ses premiers couacs en Algérie. La jeune et prestigieuse marque Yassir l'a appris à ses dépens. En effet, dans une déclaration rendue publique sur les réseaux sociaux, la société annonce que «son identité visuelle et ses informations légales font l'objet d'usurpation d'identité de la part du site Internet dans le but de commercialiser des produits et des ser-vices, ou à des fins frauduleuses». Sans annoncer si des poursuites ou autres démarches allaient être entreprises en direction de cette «indélicate» société. Du coup, Yassir «décline toute responsabilité quant à l'utilisation dolosive de sa marque, ainsi que tout contenu diffusé sur le site Internet », invitant ces utilisateurs à «la prudence».