L'application algérienne de VTC Yassir fait son entrée dans le marché canadien, selon plusieurs sites électroniques. Fondée par trois Algériens de la Silicon Valley aux États-Unis, la compagnie Yassir qui a lancé ses activités en 2017 en Algérie, est actuellement présente dans 24 villes en Algérie, en Tunisie et en France, avec plus de 2 millions d'usagers et plus de 20000 chauffeurs. Au Québec, deux applications activent sur le marché, à savoir la multinationale Uber et Eva, gérée par une coopérative québécoise. Yassir va rejoindre ce duo pour desservir, dans un premier temps, la région du Grand Montréal.