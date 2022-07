Connu et très apprécié pour ses productions littéraires, l'auteur algérien, Yasmina Khadra, a intégré les membres du jury de la 48e édition du festival du cinéma américain de Deauville. Un événement qui se tiendra du 2 au 11 septembre prochain. Mohammed Moulessehoul, de son vrai nom, s'est, de ce fait, emparé de son compte Facebook pour partager la nouvelle. Il va sans dire que cette consécration est largement méritée pour celui dont les livres sont traduits dans près de 60 pays. Entouré de sept jurés, le romancier algérien va ainsi apporter sa vision lors de cette nouvelle édition du festival du cinéma américain de Deauville. À ses côtés, on retrouvera, notamment le cinéaste français Arnaud Desplechin qui présidera le jury de cet événement. Ce dernier sera accompagné par son compatriote, Jean-Paul Civeyrac, scénariste et réalisateur de cinéma. En plus de deux actrices françaises, Léa Drucker et Marine Vacth, les acteurs Pierre Deladonchamps et Alex Lutz font partie du jury de même que la jeune réalisatrice et scénariste Sophie Letourneur.