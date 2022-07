L'écrivain algérien à succès, Yasmina Khadra, sera en tournée en Algérie du 16 au 19 juillet prochain pour la promotion de son nouveau roman. En effet, l'écrivain avait annoncé, il y a quelques semaines déjà, sur son compte Facebook la parution d'un nouveau roman cet été. «Les Vertueux», tel est le titre de ce roman tant attendu par le public et décrit par l'auteur lui-même comme étant «le préféré de tous [ses] romans». L'oeuvre est parue en France, chez les éditions Mialet-Barrault (ayant déjà édité son dernier roman Pour l'Amour d'Elena) et en Algérie, chez Casbah Editions. Il sera disponible en librairie à partir du 24 août prochain. Durant sa tournée, Yasmina Khadra se rendra à Oran (samedi 16 juillet à 17h au Théâtre régional), à Alger (lundi 18 juillet à 16h à la Bibliothèque nationale El Hamma) et à Tizi Ouzou (mardi 19 juillet à 14h à la Maison de la culture).