Après près de 2 années d'absence, la compagnie aérienne low cost espagnole, Volotea, va reprendre ses dessertes vers l'Algérie depuis la France. Deux vols hebdomadaires sont programmés sur Oran et Alger. Son premier vol est programmé pour le 16 décembre prochain. Il s'agit du vol qui reliera l'aéroport Marseille-Provence à celui de Ahmed-Ben-Bella d'Oran. Le 23 décembre, la même compagnie inaugurera une autre ligne entre Bordeaux et Alger. Il est prévu, pour un début, deux vols par semaine entre Marseille et Oran, à savoir tous les jeudis et samedis. Ces dessertes seront de quatre à partir de février. Par ailleurs, Volotea compte ouvrir de nouvelles lignes, mais attend d'avoir l'aval des autorités algériennes. Il s'agit de la ligne entre Marseille et Sétif et celles vers Tlemcen, Annaba, Béjaïa et Constantine. Il y aura, probablement aussi, une ligne entre Lyon et Sétif dès février 2022.