Volotea a obtenu le feu vert des autorités algériennes pour opérer des vols depuis la France dans le cadre de la réouverture partielle des frontières. Sur son site officiel, Volotea met en vente ses vols vers Oran et Alger depuis Marseille et Bordeaux, respectivement. Pour le mois de février, une nouvelle route apparaît également en vente. Le lancement des vols Marseille-Constantine est prévu en février prochain. Les réservations sont ouvertes. Selon le programme affiché sur le site, ce vol Marseille - Constantine est prévu tous les jeudis, tout comme les deux autres vols opérés actuellement. Néanmoins, les prix relativement bas affichés actuellement ne seront pas maintenus d'ici les dates prévues. Volotea a, tout comme les autres compagnies aériennes, proposé des tarifs très élevés pour ses vols vers l'Algérie. Elle a d'ailleurs été sous le feu des critiques, il y a quelques jours, à ce sujet. Pour les autres villes algériennes, Volotea a repoussé le lancement pour avril 2022. En plus des vols vers Oran et Constantine, Volotea compte dans son programme en avril des vols vers Sétif et Tlemcen depuis Marseille. Il est également prévu que la compagnie low cost desserve Sétif depuis Lyon. Mais ces dessertes vont dépendre de la réouverture des frontières algériennes.