L'application Viber a accueilli, samedi dernier, une rencontre exclusive entre la star de l'Équipe nationale algérienne et du club anglais de Manchester City, Riyad Mahrez et ses fans. À travers cette rencontre unique, quatre fans de Riyad Mahrez ont eu la chance de dialoguer avec lui, de poser leurs questions et de connaître de près sa personnalité. Les quatre gagnants ont également reçu un maillot signé par Riyad Mahrez. Ils ont été choisis par une méthode de sélection aléatoire, après que les utilisateurs ont répondu à un certain nombre de questions qui ont été posées chaque semaine via la chaîne officielle Riyad Mahrez sur Viber qui totalise plus de 1,6 million de fans.