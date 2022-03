Le groupe Algérienne des viandes rouges (Alviar) et l'Office national des aliments de bétail (Onab) ont signé, à Alger, des contrats commerciaux avec des entrepreneurs activant dans le domaine de production et de commercialisation des viandes rouges et blanches. Ces contrats ont été conclus dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord -cadre signé en septembre 2021 entre le groupe industriel Agro-logistique (Agrolog) et l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade), a précisé le communiqué. Ces contrats commerciaux permettront, à court terme, d'assurer des viandes rouges et blanches de qualité durant le mois sacré avec des prix «étudiés», lit-on sur le communiqué du ministère qui souligne que ce partenariat s'étalera jusqu'après le mois du Ramadhan. Il sera élargi ensuite à d'autres domaines dont le transport, le stockage et la valorisation des produits agricoles.