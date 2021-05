Selon l'avant-projet de la loi de finances complémentaire 2021 (Aplfc 2021), les cigarettes vont se vendre plus cher. La décision est justifiée par une augmentation continuelle de la consommation des produits tabagiques en Algérie. En conséquence, des effets négatifs ont été constatés, «non seulement sur la santé des fumeurs, mais, également, sur les finances de l'Etat et des organismes de sécurité sociale». En Algérie, la pression fiscale sur un paquet decigarette se situe entre 43 et 54% en fonction des prix des cigarettes, alors qu'elle se situe entre 65 et 87% pour certains pays d'Amérique du Nord et d'Europe. Alors, pour réduire le tabagisme au sein de la société et augmenter les recettes fiscales de l'Etat, l'Aplfc 2021 propose d'augmenter le tarif de la taxe additionnelle des produits tabagiques de 10 dinars le paquet (de 22 à 32 DA). «Cette augmentation permettra d'assurer des recettes supplémentaires pour le budget de l'Etat d'environ 9,85 milliards de dinars et de réduire la consommation de cigarettes», estime la même source. Au demeurant, une hausse des prix du paquet de cigarettes de 10 DA, «soit de 1 à 1,8% du prix global en fonction des prix des cigarettes», est prévue.