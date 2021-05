Après que certaines sources eurent affirmé des augmentation dès la semaine prochaine des pensions de retraite, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a affirmé que la proposition de révision annuelle des pensions et allocations de retraite pour l'année 2021 «n'a pas encore été tranchée et est toujours au stade de projet», soulignant qu'elle «sera examinée dans les semaines à venir en tenant compte de la situation financière de la Caisse nationale des retraites (CNR)». Selon ces sources, les augmentations seraient de 2%, 3%, 4% et 7%, selon les catégories de retraités au nombre de trois millions, selon les chiffres de la caisse de retraite.