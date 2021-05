Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé l'élaboration par le HCA d'une feuille de route pour la mise en place des conditions d'enseignement de tamazight, avec toutes ses composantes, s'étalant jusqu'à l'horizon 2030. «L'intégration de tamazight dans le système éducatif est désormais une réalité palpable. Mais il subsiste une faille et des insuffisances pédagogiques et organisationnelles que le HCA est en train de diagnostiquer et d'élaborer des cadres pour y remédier», a-t-il assuré, appelant, à ce titre, à un «amendement de la loi portant orientation de l'Education nationale, stipulant que l'enseignement de tamazight est facultatif et non obligatoire, dans le but d'inciter les élèves à étudier cette langue comme n'importe quelle autre matière d'enseignement». S'agissant de l'utilisation du tamazight dans toutes les institutions, organismes et espaces publics, le secrétaire général du HCA a assuré que la concrétisation de cet objectif «se fait pas à pas et progressivement», suivant un processus établi dans le cadre de la mise en oeuvre des articles de la Constitution à ce sujet.